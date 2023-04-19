https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html
Пожилого жителя Карелии обвинили в сексуальном насилии над подростками
Пожилого жителя Карелии обвинили в сексуальном насилии над подростками - РИА Новости, 19.04.2023
Пожилого жителя Карелии обвинили в сексуальном насилии над подростками
Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Карелии, обвиняемого в сексуальном насилии над подростками, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:48
2023-04-19T12:48
2023-04-19T12:48
происшествия
россия
республика карелия
подростки
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Карелии, обвиняемого в сексуальном насилии над подростками, сообщает СУСК РФ по региону. "Следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела… возбуждены уголовные дела в отношении 66-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего)", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина, "заведомо зная о малолетнем возрасте потерпевших", в течение определенного времени совершал преступления против половой неприкосновенности. Сейчас он задержан, решается вопрос об аресте обвиняемого. Соответствующие уголовные дела соединены в одно производство. Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, его аппарат организует оказание пострадавшим подросткам психологическом помощи, а также сопровождение потерпевших психологами в ходе следственных действий. По данным СМИ, фигурант - водитель школьного автобуса из поселка Чална, который добивался расположения подростков с помощью дорогих подарков. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html
https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика карелия, подростки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Подростки, Следственный комитет России (СК РФ)
Пожилого жителя Карелии обвинили в сексуальном насилии над подростками
СК возбудил дело против жителя Карелии, обвиняемого в сексуальном насилии над подростками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Карелии, обвиняемого в сексуальном насилии над подростками, сообщает
СУСК РФ по региону.
"Следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела… возбуждены уголовные дела в отношении 66-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, мужчина, "заведомо зная о малолетнем возрасте потерпевших", в течение определенного времени совершал преступления против половой неприкосновенности. Сейчас он задержан, решается вопрос об аресте обвиняемого.
Соответствующие уголовные дела соединены в одно производство.
Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, его аппарат организует оказание пострадавшим подросткам психологическом помощи, а также сопровождение потерпевших психологами в ходе следственных действий.
По данным СМИ, фигурант - водитель школьного автобуса из поселка Чална, который добивался расположения подростков с помощью дорогих подарков. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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