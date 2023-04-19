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Почти 2,7 млн сеянцев подготовили для лесов Подмосковья
Почти 2,7 млн сеянцев подготовили для лесов Подмосковья - РИА Новости, 19.04.2023
Почти 2,7 млн сеянцев подготовили для лесов Подмосковья
Почти 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба выкопали в лесных питомниках Московской области, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Почти 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба выкопали в лесных питомниках Московской области, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов"."В регионе продолжаются работы по лесовосстановлению. В питомниках подведомственного Комлесхозу ГАУ МО "Центрлесхоз" идет выкопка сеянцев сосны, ели и дуба. Всего на территории Подмосковья было выкопано порядка 2,7 миллиона растений", - говорится в сообщении.Больше всего сеянцев выкопано в Ульяновском питомнике – более 1,8 миллиона растений.В дальнейшем сеянцы помещают в снежные хранилища, подготовленные еще зимой на территории лесничеств, что позволяет растениям безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки на лесокультурных площадях.
https://ria.ru/20230419/park-1866289414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Почти 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба выкопали в лесных питомниках Московской области, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.
Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов".
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"В регионе продолжаются работы по лесовосстановлению. В питомниках подведомственного Комлесхозу ГАУ МО "Центрлесхоз" идет выкопка сеянцев сосны, ели и дуба. Всего на территории Подмосковья
было выкопано порядка 2,7 миллиона растений", - говорится в сообщении.
Больше всего сеянцев выкопано в Ульяновском питомнике – более 1,8 миллиона растений.
В дальнейшем сеянцы помещают в снежные хранилища, подготовленные еще зимой на территории лесничеств, что позволяет растениям безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки на лесокультурных площадях.