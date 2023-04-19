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Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:13 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/podmoskove-1866357294.html
Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье
Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье
Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:13
2023-04-19T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.Обучение в таких школах длится 80 академических часов, в рамках которых специалисты дают потенциальным приемным родителям базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр."В регионе школы приемных родителей закончили более 20 тысяч выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу ведомства Людмилу Болатаеву.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье

© iStock.com / shironosovДочь обнимает родителей
Дочь обнимает родителей - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© iStock.com / shironosov
Дочь обнимает родителей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
Обучение в таких школах длится 80 академических часов, в рамках которых специалисты дают потенциальным приемным родителям базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр.
"В регионе школы приемных родителей закончили более 20 тысяч выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу ведомства Людмилу Болатаеву.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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