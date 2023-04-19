https://ria.ru/20230419/podmoskove-1866357294.html

Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье

Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023

Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье

Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:13

2023-04-19T15:13

2023-04-19T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.Обучение в таких школах длится 80 академических часов, в рамках которых специалисты дают потенциальным приемным родителям базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр."В регионе школы приемных родителей закончили более 20 тысяч выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу ведомства Людмилу Болатаеву.

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)