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Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье
Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
Более 20 тысяч человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье
Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:13
2023-04-19T15:13
2023-04-19T15:13
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.Обучение в таких школах длится 80 академических часов, в рамках которых специалисты дают потенциальным приемным родителям базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр."В регионе школы приемных родителей закончили более 20 тысяч выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу ведомства Людмилу Болатаеву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости
. Более 20 тысяч человек прошли специальную подготовку в школах приемных родителей в Московской области
, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
Обучение в таких школах длится 80 академических часов, в рамках которых специалисты дают потенциальным приемным родителям базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр.
"В регионе школы приемных родителей закончили более 20 тысяч выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу ведомства Людмилу Болатаеву.