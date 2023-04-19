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В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы - РИА Новости, 19.04.2023
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06:31 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/perepravy-1866225423.html
В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы
В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы - РИА Новости, 19.04.2023
В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы
Все официальные проезды по водоемам для автомобилей закрыты в Хабаровском крае, сообщает краевой глава МЧС. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:31
2023-04-19T06:31
амур (река)
хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Все официальные проезды по водоемам для автомобилей закрыты в Хабаровском крае, сообщает краевой глава МЧС. По данным Дальневосточного гидрометцентра, на реке Амур продолжаются процессы вскрытия льда. У Хабаровска редкий ледоход. Граница вскрытия проходит у села Троицкого Нанайского района. На остальных реках существенных изменений в ледовом режиме нет. Всего в регионе зимой работали 40 ледовых переправ, уточнили РИА Новости в управлении МЧС. В прошедшем сезоне зимники начали открываться на несколько дней раньше (с середины декабря 2022 года), чем в 2021 году из-за достаточно низких среднесуточных температур воздуха. Ледовые дороги оборудуют в Николаевском, Охотском, Амурском, Хабаровском, имени Лазо, Ульчском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Комсомольском и Верхнебуреинском районах.
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амур (река)
хабаровский край
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амур (река), хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амур (река), Хабаровский край, Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы

МЧС по Хабаровскому краю: все проезды по водоемам для автомобилей закрыты

© РИА Новости / Светлана МайороваЛедовая переправа
Ледовая переправа - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Светлана Майорова
Ледовая переправа . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Все официальные проезды по водоемам для автомобилей закрыты в Хабаровском крае, сообщает краевой глава МЧС.
«
"Последние четыре ледовые переправы закрылись в Аяно-Майском районе и районе имени Полины Осипенко. В регионе больше не осталось официальных проездов по водоемам для автомобильного транспорта", - информирует глава.
По данным Дальневосточного гидрометцентра, на реке Амур продолжаются процессы вскрытия льда. У Хабаровска редкий ледоход. Граница вскрытия проходит у села Троицкого Нанайского района. На остальных реках существенных изменений в ледовом режиме нет.
Всего в регионе зимой работали 40 ледовых переправ, уточнили РИА Новости в управлении МЧС. В прошедшем сезоне зимники начали открываться на несколько дней раньше (с середины декабря 2022 года), чем в 2021 году из-за достаточно низких среднесуточных температур воздуха. Ледовые дороги оборудуют в Николаевском, Охотском, Амурском, Хабаровском, имени Лазо, Ульчском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Комсомольском и Верхнебуреинском районах.
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Международный терминал аэропорта Хабаровска сдадут на два года позже
14 апреля, 12:29
 
Амур (река)Хабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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