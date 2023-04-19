https://ria.ru/20230419/perepravy-1866225423.html

В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы

В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы - РИА Новости, 19.04.2023

В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы

Все официальные проезды по водоемам для автомобилей закрыты в Хабаровском крае, сообщает краевой глава МЧС. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:31

2023-04-19T06:31

2023-04-19T06:31

амур (река)

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Все официальные проезды по водоемам для автомобилей закрыты в Хабаровском крае, сообщает краевой глава МЧС. По данным Дальневосточного гидрометцентра, на реке Амур продолжаются процессы вскрытия льда. У Хабаровска редкий ледоход. Граница вскрытия проходит у села Троицкого Нанайского района. На остальных реках существенных изменений в ледовом режиме нет. Всего в регионе зимой работали 40 ледовых переправ, уточнили РИА Новости в управлении МЧС. В прошедшем сезоне зимники начали открываться на несколько дней раньше (с середины декабря 2022 года), чем в 2021 году из-за достаточно низких среднесуточных температур воздуха. Ледовые дороги оборудуют в Николаевском, Охотском, Амурском, Хабаровском, имени Лазо, Ульчском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Комсомольском и Верхнебуреинском районах.

https://realty.ria.ru/20230414/aeroport-1865282071.html

амур (река)

хабаровский край

хабаровск

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амур (река), хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)