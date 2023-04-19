https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html

Опрос: жители Молдавии призвали Санду к диалогу с Россией по газу

Опрос: жители Молдавии призвали Санду к диалогу с Россией по газу - РИА Новости, 19.04.2023

Опрос: жители Молдавии призвали Санду к диалогу с Россией по газу

Почти 60% жителей Молдавии уверены, что президент республики Майя Санду должна поехать в Россию, чтобы договориться о цене на газ, свидетельствуют... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:29

2023-04-19T16:29

2023-04-19T16:29

экономика

молдавия

россия

кишинев

майя санду

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии уверены, что президент республики Майя Санду должна поехать в Россию, чтобы договориться о цене на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog. "Мы наблюдаем следующую тенденцию – граждане Молдавии считают, что руководство страны должны договариваться с Россией по газовому вопросу. Результаты опроса показали, что 58,7% респондентов считают, что президент должна отправиться на переговоры в Москву. Против этого выступили 37,2%, воздержались от ответа чуть более 4%", - сказал в ходе презентации исследования председатель организации Валерий Паша. Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html

https://ria.ru/20230419/opros-1866374017.html

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экономика, молдавия, россия, кишинев, майя санду, газпром, молдовагаз