https://ria.ru/20230419/passazhiropotok-1866379411.html
В Минтрансе заявили о росте пассажиропотока российских авиакомпаний
В Минтрансе заявили о росте пассажиропотока российских авиакомпаний - РИА Новости, 19.04.2023
В Минтрансе заявили о росте пассажиропотока российских авиакомпаний
Пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек, сообщили... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
2023-04-19T17:02
россия
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ. "По предварительным данным, за первые 3 месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик сообщил журналистам, что по состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 миллиона пассажиров, это на 709 тысяч выше плана на этот период.В марте ведомство отмечает рост пассажиропотока на 9,4% по сравнению с мартом 2022 года – 5,7 миллиона человек против 5,2 миллиона.
https://ria.ru/20230419/tseny-1866336386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Минтрансе заявили о росте пассажиропотока российских авиакомпаний
Минтранс: пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-марте вырос на 4,5 процента
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.
"По предварительным данным, за первые 3 месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении.
Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик сообщил журналистам, что по состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 миллиона пассажиров, это на 709 тысяч выше плана на этот период.
В марте ведомство отмечает рост пассажиропотока на 9,4% по сравнению с мартом 2022 года – 5,7 миллиона человек против 5,2 миллиона.
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