https://ria.ru/20230419/parkovka-1866208630.html

В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек

В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек - РИА Новости, 19.04.2023

В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:49

2023-04-19T00:49

2023-04-19T00:49

нью-йорк (город)

манхэттен

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском районе Манхэттен, заявил во вторник представитель городских пожарных служб. "В результате инцидента пострадали шестеро рабочих: один из них погиб, четверо были доставлены в медицинское учреждение, тогда как еще один отказался от оказания медицинской помощи", - прокомментировал представитель экстренных служб. Причины происшествия, по его словам, по-прежнему выясняются. Согласно предварительным данным, под завалами обрушившегося здания людей нет. В свою очередь мэр Эрик Адамс проинформировал, что уцелевшие конструкции парковки находятся в нестабильном состоянии, поэтому на месте аварии задействована спецтехника.

https://ria.ru/20230418/strelba-1866063139.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), манхэттен, в мире