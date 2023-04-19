https://ria.ru/20230419/parkovka-1866208630.html
В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек
В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек - РИА Новости, 19.04.2023
В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:49
2023-04-19T00:49
2023-04-19T00:49
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском районе Манхэттен, заявил во вторник представитель городских пожарных служб. "В результате инцидента пострадали шестеро рабочих: один из них погиб, четверо были доставлены в медицинское учреждение, тогда как еще один отказался от оказания медицинской помощи", - прокомментировал представитель экстренных служб. Причины происшествия, по его словам, по-прежнему выясняются. Согласно предварительным данным, под завалами обрушившегося здания людей нет. В свою очередь мэр Эрик Адамс проинформировал, что уцелевшие конструкции парковки находятся в нестабильном состоянии, поэтому на месте аварии задействована спецтехника.
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нью-йорк (город), манхэттен, в мире
Нью-Йорк (город), Манхэттен, В мире
В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек
В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, еще пять пострадали
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском районе Манхэттен, заявил во вторник представитель городских пожарных служб.
"В результате инцидента пострадали шестеро рабочих: один из них погиб, четверо были доставлены в медицинское учреждение, тогда как еще один отказался от оказания медицинской помощи", - прокомментировал представитель экстренных служб.
Причины происшествия, по его словам, по-прежнему выясняются. Согласно предварительным данным, под завалами обрушившегося здания людей нет.
В свою очередь мэр Эрик Адамс проинформировал, что уцелевшие конструкции парковки находятся в нестабильном состоянии, поэтому на месте аварии задействована спецтехника.
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