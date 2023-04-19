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В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава" - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
12:29 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/park-1866289414.html
В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава"
В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава" - РИА Новости, 19.04.2023
В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава"
В подмосковном Павловском Посаде на месте заброшенного пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева проводятся работы по созданию нового парка "Дубрава",... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:29
2023-04-19T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
павловский посад
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В подмосковном Павловском Посаде на месте заброшенного пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева проводятся работы по созданию нового парка "Дубрава", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Данный парк станет продолжением пешеходной зоны "Родина Павловопосадского платка", благоустроенной в 2021 году. В парке уже проводят планировку участков и ведут подготовительные работы."В прошлом году эта территория набрала 5599 голосов жителей во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства и заняла второе место по Московской области. Таким образом жители выразили свое мнение о том, что на месте пустыря они хотят видеть парк, и мы воплощаем их пожелания в жизнь. Работы уже идут, их окончание запланировано на конец лета этого года", - цитирует пресс-служба слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.В этом парке появятся зоны для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, места для спокойного отдыха. Также появится площадка для выгула собак и детская игровая зона в экостиле. Для посетителей в парке оборудуют и фуд-корт. Кроме того, в парке откроется центр для занятий по губернаторской программе "Активное долголетие".В пресс-службе напомнили, что 15 апреля в Подмосковье, как и по всей стране, стартовало Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. От Московской области на голосование вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865895832.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, павловский посад
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Павловский Посад

В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава"

© Предоставлено Министерством благоустройства Московской областиВ Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава"
В Павловском Посаде появится новый парк Дубрава
© Предоставлено Министерством благоустройства Московской области
В Павловском Посаде появится новый парк "Дубрава"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В подмосковном Павловском Посаде на месте заброшенного пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева проводятся работы по созданию нового парка "Дубрава", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Данный парк станет продолжением пешеходной зоны "Родина Павловопосадского платка", благоустроенной в 2021 году. В парке уже проводят планировку участков и ведут подготовительные работы.
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17 апреля, 18:26
"В прошлом году эта территория набрала 5599 голосов жителей во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства и заняла второе место по Московской области. Таким образом жители выразили свое мнение о том, что на месте пустыря они хотят видеть парк, и мы воплощаем их пожелания в жизнь. Работы уже идут, их окончание запланировано на конец лета этого года", - цитирует пресс-служба слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В этом парке появятся зоны для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, места для спокойного отдыха. Также появится площадка для выгула собак и детская игровая зона в экостиле. Для посетителей в парке оборудуют и фуд-корт. Кроме того, в парке откроется центр для занятий по губернаторской программе "Активное долголетие".
В пресс-службе напомнили, что 15 апреля в Подмосковье, как и по всей стране, стартовало Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. От Московской области на голосование вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинПавловский Посад
 
 
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