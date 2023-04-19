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Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка - РИА Новости, 19.04.2023
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16:59 19.04.2023 (обновлено: 17:18 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/orenburg-1866397420.html
Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка
Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка - РИА Новости, 19.04.2023
Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка
Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, обвиняемого в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:59
2023-04-19T17:18
происшествия
оренбург
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, обвиняемого в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в суде.В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.Позже правоохранители задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности. Ленинский районный суд города в среду рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника в СИЗО. Источник РИА Новости в суде сообщил, что Байкаров просил суд ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий."Ленинский райсуд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня", - сказал РИА Новости официальный представитель суда.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.В мэрии города ранее уточняли, что в 2023 году на отлов и стерилизацию бездомных животных Оренбургу выделено 2,5 миллиона рублей из областного бюджета. На эту сумму муниципалитет заключил три контракта с организацией "Мы нашли вам друга", и они все почти исполнены, отловлены 190 собак. При этом в городе обитают около 6 тысяч безнадзорных животных.
https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html
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353
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происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка

Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка от собак

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, обвиняемого в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в суде.
В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.
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Позже правоохранители задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности. Ленинский районный суд города в среду рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника в СИЗО. Источник РИА Новости в суде сообщил, что Байкаров просил суд ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий.
"Ленинский райсуд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня", - сказал РИА Новости официальный представитель суда.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
В мэрии города ранее уточняли, что в 2023 году на отлов и стерилизацию бездомных животных Оренбургу выделено 2,5 миллиона рублей из областного бюджета. На эту сумму муниципалитет заключил три контракта с организацией "Мы нашли вам друга", и они все почти исполнены, отловлены 190 собак. При этом в городе обитают около 6 тысяч безнадзорных животных.
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