https://ria.ru/20230419/orenburg-1866397420.html

Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка

Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка - РИА Новости, 19.04.2023

Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, обвиняемого в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:59

2023-04-19T16:59

2023-04-19T17:18

происшествия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 19 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, обвиняемого в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в суде.В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.Позже правоохранители задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности. Ленинский районный суд города в среду рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника в СИЗО. Источник РИА Новости в суде сообщил, что Байкаров просил суд ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий."Ленинский райсуд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня", - сказал РИА Новости официальный представитель суда.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.В мэрии города ранее уточняли, что в 2023 году на отлов и стерилизацию бездомных животных Оренбургу выделено 2,5 миллиона рублей из областного бюджета. На эту сумму муниципалитет заключил три контракта с организацией "Мы нашли вам друга", и они все почти исполнены, отловлены 190 собак. При этом в городе обитают около 6 тысяч безнадзорных животных.

https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

оренбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)