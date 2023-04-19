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Более половины жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
Более половины жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 19.04.2023
Более половины жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
Более половины опрошенных жителей Молдавии против вхождения в НАТО, свидетельствуют опубликованные в среду данные соцопроса, проведенного центром... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:56
2023-04-19T15:56
2023-04-19T15:56
в мире
молдавия
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Более половины опрошенных жителей Молдавии против вхождения в НАТО, свидетельствуют опубликованные в среду данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog. Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 34,6% граждан республики (26,9 % в марте). В то же время 52,6% опрошенных (55,5% в марте) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. При этом 8,4 % не смогли определиться с ответом (17,6% % ранее) Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%. Ранее президент Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО
Более половины жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
SBS-Reseаrch: более половины опрошенных жителей Молдавии против вхождения в НАТО
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Более половины опрошенных жителей Молдавии против вхождения в НАТО, свидетельствуют опубликованные в среду данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 34,6% граждан республики (26,9 % в марте). В то же время 52,6% опрошенных (55,5% в марте) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. При этом 8,4 % не смогли определиться с ответом (17,6% % ранее)
Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%.
Ранее президент Майя Санду
в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение