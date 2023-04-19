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Почта Банк: в метро стали в 2,5 раза чаще оплачивать проезд по Face Pay
Почта Банк: в метро стали в 2,5 раза чаще оплачивать проезд по Face Pay - РИА Новости, 19.04.2023
Почта Банк: в метро стали в 2,5 раза чаще оплачивать проезд по Face Pay
Пассажиры московского метро стали оплачивать проезд по системе распознавания лица Face Pay в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Почта... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:51
2023-04-19T13:51
2023-04-19T13:51
москва
почта банк
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пассажиры московского метро стали оплачивать проезд по системе распознавания лица Face Pay в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Почта Банка со ссылкой на собственное исследование.С начала 2023 года пассажиры в столичном метро, которые являются держателями карт Почта Банка, потратили на оплату проезда "лицом" около 350 тысяч рублей (против 140 тысяч рублей в прошлом году). Такие данные показало исследование оплаты проезда в метро по картам данного банка в период с 1 января по 17 апреля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Всего с момента внедрения сервиса Face Pay на всех станциях метро в октябре 2021 года клиенты Почта Банка потратили на оплату поездок "по лицу" порядка 3 миллионов рублей. Во втором полугодии 2022 года клиенты стали в пять раз чаще пользоваться сервисом, чем в первом. Это связано с тем, что в сентябре сервис Face Pay стал доступен на Московском центральном кольце. Вторая волна роста интереса к сервису произошла в марте 2023 года после полного запуска Большой кольцевой линии метро с возможностью оплаты "по лицу".Пассажирам для пользования данным сервисом следует загрузить фотографию своего лица в приложении "Метро Москвы" в разделе Face Pay и привязать банковскую карту или транспортную карту "Тройка". Для оплаты нужно подойти к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и посмотреть в умную камеру. Она идентифицирует пассажира, после чего с карты списываются деньги за проезд. Стоимость поездки составляет 46 рублей.Как отмечается в сообщении, технология Face Pay основана на аутентификации человека по биометрическим данным его лица. В базе данных хранятся не фотографии пассажиров, а дескрипторы в зашифрованном виде. Так данные занимают намного меньше места, скорость их обработки многократно возрастает, а сама информация становится более защищенной. Таким образом, камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.
https://ria.ru/20230321/nalog-1859337345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, почта банк, московский метрополитен
Москва, Почта банк, Московский метрополитен
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пассажиры московского метро стали оплачивать проезд по системе распознавания лица Face Pay в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Почта Банка со ссылкой на собственное исследование.
С начала 2023 года пассажиры в столичном метро, которые являются держателями карт Почта Банка
, потратили на оплату проезда "лицом" около 350 тысяч рублей (против 140 тысяч рублей в прошлом году). Такие данные показало исследование оплаты проезда в метро по картам данного банка в период с 1 января по 17 апреля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Всего с момента внедрения сервиса Face Pay на всех станциях метро в октябре 2021 года клиенты Почта Банка потратили на оплату поездок "по лицу" порядка 3 миллионов рублей. Во втором полугодии 2022 года клиенты стали в пять раз чаще пользоваться сервисом, чем в первом. Это связано с тем, что в сентябре сервис Face Pay стал доступен на Московском центральном кольце. Вторая волна роста интереса к сервису произошла в марте 2023 года после полного запуска Большой кольцевой линии метро с возможностью оплаты "по лицу".
Пассажирам для пользования данным сервисом следует загрузить фотографию своего лица в приложении "Метро Москвы" в разделе Face Pay и привязать банковскую карту или транспортную карту "Тройка". Для оплаты нужно подойти к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и посмотреть в умную камеру. Она идентифицирует пассажира, после чего с карты списываются деньги за проезд. Стоимость поездки составляет 46 рублей.
Как отмечается в сообщении, технология Face Pay основана на аутентификации человека по биометрическим данным его лица. В базе данных хранятся не фотографии пассажиров, а дескрипторы в зашифрованном виде. Так данные занимают намного меньше места, скорость их обработки многократно возрастает, а сама информация становится более защищенной. Таким образом, камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.