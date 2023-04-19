https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866222623.html

В России нашли возможный подход к борьбе с практически неизлечимой опухолью

В России нашли возможный подход к борьбе с практически неизлечимой опухолью - РИА Новости, 19.04.2023

В России нашли возможный подход к борьбе с практически неизлечимой опухолью

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выделили стволовые клетки глиомы и нашли возможный подход к их разрушению химиотерапией, сообщили в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:38

2023-04-19T05:38

2023-04-19T13:09

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выделили стволовые клетки глиомы и нашли возможный подход к их разрушению химиотерапией, сообщили в пресс-службе вуза. По информации пресс-службы, глиома — опухоль, возникающая в головном и спинном мозге. Эта опухоль развивается из вспомогательных (глиальных) клеток нервной системы. Стволовые клетки глиомы пластичны и не поддаются обычным методам воздействия, из-за чего сама опухоль "практически неизлечима". "Для разработки технологий, направленных на лечение глиом, ученые лаборатории биомедицинских клеточных технологий из опухолей пациентов Медцентра ДВФУ выделили стволовые клетки. А затем с помощью современной технологии расшифровки последовательностей генетического материала одиночных клеток определили индивидуальный характер дифференциальной активности генов. Методами биоинформатики исследователи предсказали вероятные молекулярные мишени, которые можно атаковать химиотерапевтическими средствами и разрушить опухолевые клетки", — рассказали в пресс-службе ДВФУ. По словам руководителя проекта, замдиректора института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко, чье заявление передали в пресс-службе, ученые смогли выделить и классифицировать стволовые клетки глиом по типам. Лабораторным путем выяснилось, что отдельные стволовые клетки опухоли благодаря мутациям имеют повышенную способность к распространению по организму. "Наше исследование показало, что отдельные виды глиом, в которых преобладают "ползающие" клетки с мутациями, требуют специализированных препаратов, нацеленных на их обмен веществ и двигательную активность в дополнение к традиционным средствам, разрушающим структуры хромосом. Теперь мы начинаем проводить направленный поиск новых противоопухолевых соединений на основе этих результатов", — добавил Кумейко.

https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866218607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/opukhol-1866150700.html

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дальневосточный федеральный университет, россия