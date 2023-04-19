https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866218607.html
В России создают методику, избавляющую онкопациентов от повторных операций
В России создают методику, избавляющую онкопациентов от повторных операций - РИА Новости, 19.04.2023
В России создают методику, избавляющую онкопациентов от повторных операций
Ученые Сеченовского университета разрабатывают методику, которая спасет пациентов с онкологическими заболеваниями от повторных операций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:19
2023-04-19T04:19
2023-04-19T04:19
muse
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разрабатывают методику, которая спасет пациентов с онкологическими заболеваниями от повторных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Речь идет о новой технологии гистологического исследования, которая сокращает обычный процесс с 2-5 дней до 5 минут, уточнили в пресс-службе. В большинстве больниц и лабораторий анализ опухоли проходит в несколько этапов, зачастую он занимает несколько дней. При этом, если в образце обнаруживается ряд признаков патологии, то пациенту могут назначить еще одну операцию, пояснили в университете. Благодаря разрабатываемому методу, хирурги смогут быстро узнать результат анализа и скорректировать объем оперативного вмешательства, отметили в пресс-службе. Новая методика отличается технической простотой. "Сама технология известна под названием MUSE - микроскопия с поверхностным возбуждением ультрафиолетом. Метод не имеет существенных ограничений по скорости внедрения, связанных с переобучением персонала. Мы рассчитываем, что наша методика более информативна и может привести к прорыву в срочной диагностике", - сказал ассистент кафедры высшей математики, механики и математического моделирования Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского Университета Арсений Земеров, слова которого приводятся в сообщении.
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muse, россия
В России создают методику, избавляющую онкопациентов от повторных операций
В России разрабатывают методику, которая спасет онкопациентов от повторных операций
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разрабатывают методику, которая спасет пациентов с онкологическими заболеваниями от повторных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
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"Команда Сеченовского Университета Минздрава России разрабатывает проект, который поможет избавить онкобольных от повторных операций, освободит специалистов микроскопической диагностики от излишней работы и снимет нагрузку с больниц. Он позволяет проводить предварительный анализ биопсий тканей и органов за считанные минуты", - говорится в сообщении.
Речь идет о новой технологии гистологического исследования, которая сокращает обычный процесс с 2-5 дней до 5 минут, уточнили в пресс-службе. В большинстве больниц и лабораторий анализ опухоли проходит в несколько этапов, зачастую он занимает несколько дней. При этом, если в образце обнаруживается ряд признаков патологии, то пациенту могут назначить еще одну операцию, пояснили в университете.
Благодаря разрабатываемому методу, хирурги смогут быстро узнать результат анализа и скорректировать объем оперативного вмешательства, отметили в пресс-службе. Новая методика отличается технической простотой.
"Сама технология известна под названием MUSE
- микроскопия с поверхностным возбуждением ультрафиолетом. Метод не имеет существенных ограничений по скорости внедрения, связанных с переобучением персонала. Мы рассчитываем, что наша методика более информативна и может привести к прорыву в срочной диагностике", - сказал ассистент кафедры высшей математики, механики и математического моделирования Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского Университета Арсений Земеров, слова которого приводятся в сообщении.
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