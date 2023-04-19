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Приморский район станет муниципальным округом Архангельской области
Приморский район станет муниципальным округом Архангельской области - РИА Новости, 19.04.2023
Приморский район станет муниципальным округом Архангельской области
Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов на сессии в среду одобрили в двух чтениях законопроект о преобразовании Приморского района в муниципальный РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:12
2023-04-19T15:12
2023-04-19T15:12
архангельская область
архангельская область
приморский район
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов на сессии в среду одобрили в двух чтениях законопроект о преобразовании Приморского района в муниципальный округ, сообщила пресс-служба архангельского заксобрания. "Решение об объединении было одобрено муниципальными депутатами во всех поселениях практически единогласно", - говорится в сообщении. "Мы соблюдаем главный принцип – все решения о переходе районов в муниципальные округа принимаются самостоятельно самими муниципальными образованиями", – заявила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Как отметили в пресс-службе заксобрания, в развитие федерального законодательства на региональном уровне принят ряд законов для совершенствования системы местного самоуправления. В том числе предусмотрена финансовая поддержка программ развития муниципальных округов. В 2023 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 475 миллионов рублей. Решения о преобразовании должны принять ещё шесть районов Архангельской области. Преобразование районов в муниципальные округа в Архангельской области проводится с июня 2020 года.
https://ria.ru/20230413/rets-1864992158.html
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архангельская область, приморский район
Архангельская область, Архангельская область, Приморский район
Приморский район станет муниципальным округом Архангельской области
Приморский район станет тринадцатым муниципальным округом Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости.
Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов на сессии в среду одобрили в двух чтениях законопроект о преобразовании Приморского района в муниципальный округ, сообщила пресс-служба
архангельского заксобрания.
"Решение об объединении было одобрено муниципальными депутатами во всех поселениях практически единогласно", - говорится в сообщении.
"Мы соблюдаем главный принцип – все решения о переходе районов в муниципальные округа принимаются самостоятельно самими муниципальными образованиями", – заявила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Как отметили в пресс-службе заксобрания, в развитие федерального законодательства на региональном уровне принят ряд законов для совершенствования системы местного самоуправления. В том числе предусмотрена финансовая поддержка программ развития муниципальных округов. В 2023 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 475 миллионов рублей.
Решения о преобразовании должны принять ещё шесть районов Архангельской области. Преобразование районов в муниципальные округа в Архангельской области проводится с июня 2020 года.
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