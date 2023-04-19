https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html

Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях

Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях - РИА Новости, 19.04.2023

Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях

Оккупанты били палками и прикладами детей, которые пытались передать еду заключенным концлагеря в селе Семидесятное под Воронежем, рассказала в среду в ходе... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:48

2023-04-19T19:48

2023-04-19T19:48

воронежская область

воронеж

ссср

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

общество

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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Оккупанты били палками и прикладами детей, которые пытались передать еду заключенным концлагеря в селе Семидесятное под Воронежем, рассказала в среду в ходе заседания о признании геноцидом зверств нацистов и их пособников в Воронежской области в 1942-1943 годах краевед Людмила Грешнева. Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело. Для установления фактов геноцида суд объявил, что планирует в ходе заседаний заслушать очевидцев тех событий, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, занимающихся изучением периода оккупации Воронежской области захватчиками. Грешнева в ходе поделилась воспоминаниями переживших оккупацию жителей сел Хохольского района. По ее словам, жителю села Семидесятное Николаю Недобежкину в 1942 году было десять лет. Их дом стоял вблизи оврага в урочище Козлово, где фашисты устроили концлагерь для военнопленных. Дети нередко становились очевидцами расстрелов советских солдат. Концлагерь был огорожен колючей проволокой. Всех узников заставили вырыть себе в земле углубления для сна. Кормили их похлебкой из тухлой конины. Днем узникам разрешалось передвигаться по территории лагеря, а вечером наступал комендантский час, и надо было лежать, не шевелясь. Кто поднимал голову - стреляли без предупреждения. Иногда пленным удавалось бежать из лагеря. "Мы не раз видели бегущих и молчали об этом. Однажды трое убежали, а кто-то из пленных сообщил немцам. В погоне одного убили, двоих привели обратно, заставили вырыть себе могилу: их расстреляли", - процитировала Грешнева рассказ Недобежкина. По словам Грешневой, пережившая оккупацию Анастасия Малахова рассказывала, что по селу Семидесятное часто гнали пленных и беженцев.

https://ria.ru/20230419/voyna-1866337976.html

https://ria.ru/20230419/polk-1866340357.html

воронежская область

воронеж

ссср

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воронежская область, воронеж, ссср, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, общество