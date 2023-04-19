https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html
Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях
Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях - РИА Новости, 19.04.2023
Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях
Оккупанты били палками и прикладами детей, которые пытались передать еду заключенным концлагеря в селе Семидесятное под Воронежем, рассказала в среду в ходе... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:48
2023-04-19T19:48
2023-04-19T19:48
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воронеж
ссср
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общество
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Оккупанты били палками и прикладами детей, которые пытались передать еду заключенным концлагеря в селе Семидесятное под Воронежем, рассказала в среду в ходе заседания о признании геноцидом зверств нацистов и их пособников в Воронежской области в 1942-1943 годах краевед Людмила Грешнева. Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело. Для установления фактов геноцида суд объявил, что планирует в ходе заседаний заслушать очевидцев тех событий, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, занимающихся изучением периода оккупации Воронежской области захватчиками. Грешнева в ходе поделилась воспоминаниями переживших оккупацию жителей сел Хохольского района. По ее словам, жителю села Семидесятное Николаю Недобежкину в 1942 году было десять лет. Их дом стоял вблизи оврага в урочище Козлово, где фашисты устроили концлагерь для военнопленных. Дети нередко становились очевидцами расстрелов советских солдат. Концлагерь был огорожен колючей проволокой. Всех узников заставили вырыть себе в земле углубления для сна. Кормили их похлебкой из тухлой конины. Днем узникам разрешалось передвигаться по территории лагеря, а вечером наступал комендантский час, и надо было лежать, не шевелясь. Кто поднимал голову - стреляли без предупреждения. Иногда пленным удавалось бежать из лагеря. "Мы не раз видели бегущих и молчали об этом. Однажды трое убежали, а кто-то из пленных сообщил немцам. В погоне одного убили, двоих привели обратно, заставили вырыть себе могилу: их расстреляли", - процитировала Грешнева рассказ Недобежкина. По словам Грешневой, пережившая оккупацию Анастасия Малахова рассказывала, что по селу Семидесятное часто гнали пленных и беженцев.
https://ria.ru/20230419/voyna-1866337976.html
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воронежская область, воронеж, ссср, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, общество
Воронежская область, Воронеж, СССР, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Общество
Историк рассказала о зверствах оккупантов в концлагерях
Краевед Грешнева: оккупанты били детей, которые пытались передать еду пленным в лагерях
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Оккупанты били палками и прикладами детей, которые пытались передать еду заключенным концлагеря в селе Семидесятное под Воронежем, рассказала в среду в ходе заседания о признании геноцидом зверств нацистов и их пособников в Воронежской области в 1942-1943 годах краевед Людмила Грешнева.
Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев.
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Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело. Для установления фактов геноцида суд объявил, что планирует в ходе заседаний заслушать очевидцев тех событий, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, занимающихся изучением периода оккупации Воронежской области захватчиками. Грешнева в ходе поделилась воспоминаниями переживших оккупацию жителей сел Хохольского района.
По ее словам, жителю села Семидесятное Николаю Недобежкину в 1942 году было десять лет. Их дом стоял вблизи оврага в урочище Козлово, где фашисты устроили концлагерь для военнопленных. Дети нередко становились очевидцами расстрелов советских солдат.
«
"Я видел, как пленных небольшими группами вели по оврагу, ставили у кромки и расстреливали. Потом приводили других солдат с лопатами, и те засыпали погибших землей. По моим наблюдениям, в этом месте покоится прах как минимум 40 человек. Военнопленные просили: "Сынок, принеси чего-нибудь поесть". А что я мог им дать? У самих ничего не было. Немцы выгнали из хаты, поели кур, забирали молоко", - процитировала Грешнева воспоминания Недобежкина.
Концлагерь был огорожен колючей проволокой. Всех узников заставили вырыть себе в земле углубления для сна. Кормили их похлебкой из тухлой конины. Днем узникам разрешалось передвигаться по территории лагеря, а вечером наступал комендантский час, и надо было лежать, не шевелясь. Кто поднимал голову - стреляли без предупреждения.
«
"Однажды пленный солдат задвигался, охранник выстрелил, попал в лежащего рядом паренька. Старик-отец узнал об этом, пришел забрать тело сына, а ему прострелили шею. Он выжил, но остался инвалидом", - привела краевед воспоминания Недобежкина.
Иногда пленным удавалось бежать из лагеря.
"Мы не раз видели бегущих и молчали об этом. Однажды трое убежали, а кто-то из пленных сообщил немцам. В погоне одного убили, двоих привели обратно, заставили вырыть себе могилу: их расстреляли", - процитировала Грешнева рассказ Недобежкина.
По словам Грешневой, пережившая оккупацию Анастасия Малахова рассказывала, что по селу Семидесятное часто гнали пленных и беженцев.
«
"Если кто падал, вешали на длинную палку колодезного журавля, начинал задыхаться - снимали, обливали водой, и так - несколько раз. Мы жили недалеко от концлагеря. Каждый день кого-то расстреливали, то одного, то нескольких человек. Людей в лагере почти не кормили, гоняли на работу. Когда мы, ребятишки, пытались бросить им еду, охранники нас прогоняли, если догонят кого, били палками и прикладами. Однажды был случай: кто-то бросил через колючую проволоку буханочку хлеба. Изголодавшиеся люди кинулись к еде, а немец-охранник дал по ним пулеметную очередь. Много людей погибло", - привела краевед воспоминания Малаховой.
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