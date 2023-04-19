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МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 19.04.2023 (обновлено: 14:44 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstrely-1866344004.html
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 19.04.2023
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года
Из-за обстрелов Киевом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибло 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 200 РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:41
2023-04-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов Киевом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибло 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 200 детей, сообщил МИД РФ. "Киевский режим и подконтрольные ему вооруженные формирования продолжают совершать преступления против мирного населения в Донбассе и освобожденных районов Херсонской, Запорожской областей. В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысяч мирных жителей, включая почти 200 детей", - сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. Кроме того, несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей, получили ранения. Зарегистрировано около 100 случаев подрыва гражданских лиц, среди них девять детей, на запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток".
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html
россия
запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года

МИД: из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года погибли 4,6 тысячи мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Пожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов Киевом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибло 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 200 детей, сообщил МИД РФ.
"Киевский режим и подконтрольные ему вооруженные формирования продолжают совершать преступления против мирного населения в Донбассе и освобожденных районов Херсонской, Запорожской областей. В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысяч мирных жителей, включая почти 200 детей", - сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине.
Кроме того, несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей, получили ранения. Зарегистрировано около 100 случаев подрыва гражданских лиц, среди них девять детей, на запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток".
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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