https://ria.ru/20230419/obstrely-1866344004.html
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 19.04.2023
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года
Из-за обстрелов Киевом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибло 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 200 РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:41
2023-04-19T14:41
2023-04-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
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херсонская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов Киевом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибло 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 200 детей, сообщил МИД РФ. "Киевский режим и подконтрольные ему вооруженные формирования продолжают совершать преступления против мирного населения в Донбассе и освобожденных районов Херсонской, Запорожской областей. В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысяч мирных жителей, включая почти 200 детей", - сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. Кроме того, несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей, получили ранения. Зарегистрировано около 100 случаев подрыва гражданских лиц, среди них девять детей, на запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток".
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД заявил о 4,6 тысячи погибших при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года
МИД: из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года погибли 4,6 тысячи мирных жителей