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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:19
2023-04-19T07:19
2023-04-19T07:21
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Прадставительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по двум районам Донецка