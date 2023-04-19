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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:19

2023-04-19T07:19

2023-04-19T07:21

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.

https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк