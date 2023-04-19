Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 19.04.2023 (обновлено: 07:21 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstrely-1866227739.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:19
2023-04-19T07:21
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859738505_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_cda9c13d9232d4dea622a1c08689e0ec.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859738505_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dd5ac4e46b30aa86422a271d74ec5438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Прадставительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Ранее украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
18 апреля, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала