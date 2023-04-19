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Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:41
2023-04-19T15:41
2023-04-19T15:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html
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донецкая народная республика, константиновка, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО