https://ria.ru/20230419/obstrel-1866368797.html

Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:41

2023-04-19T15:41

2023-04-19T15:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html

донецкая народная республика

константиновка

украина

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донецкая народная республика, константиновка, украина, сцкк, происшествия