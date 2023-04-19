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Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента - РИА Новости, 19.04.2023
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10:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/oborot-1866251329.html
Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента
Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента - РИА Новости, 19.04.2023
Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента
Оборот столичных производителей пищевой продукции за два месяца 2023 года увеличился на 22,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:10
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россия
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Оборот столичных производителей пищевой продукции за два месяца 2023 года увеличился на 22,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В номинальном выражении совокупный оборот достиг 94,6 миллиарда рублей. При этом около 28% от общего объема обеспечили предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции (26,3 миллиарда рублей). Около 12,5 миллиарда рублей заработали производители молочной продукции и почти столько же - изготовители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий" - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что рост производства в отрасли происходит по мере того, как отечественные компании занимают ниши, освободившиеся после ухода из России ряда зарубежных брендов. При этом доля столичных предприятий в общероссийском обороте отрасли достигла на сегодня 6,6%.В свою очередь, в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) сообщили, что лидерами раста в январе-феврале стали компании, занимающиеся производством готовых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных: их выручка увеличилась почти в 3,7 раза. Предприятия по переработке и консервированию фруктов и овощей увеличили оборот более, чем в два раза, а заводы по переработке и консервированию рыбы – на 73%.
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россия, экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Россия, Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Оборот столичных производителей пищевой продукции за два месяца 2023 года увеличился на 22,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В номинальном выражении совокупный оборот достиг 94,6 миллиарда рублей. При этом около 28% от общего объема обеспечили предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции (26,3 миллиарда рублей). Около 12,5 миллиарда рублей заработали производители молочной продукции и почти столько же - изготовители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий" - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что рост производства в отрасли происходит по мере того, как отечественные компании занимают ниши, освободившиеся после ухода из России ряда зарубежных брендов. При этом доля столичных предприятий в общероссийском обороте отрасли достигла на сегодня 6,6%.
В свою очередь, в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) сообщили, что лидерами раста в январе-феврале стали компании, занимающиеся производством готовых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных: их выручка увеличилась почти в 3,7 раза. Предприятия по переработке и консервированию фруктов и овощей увеличили оборот более, чем в два раза, а заводы по переработке и консервированию рыбы – на 73%.
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