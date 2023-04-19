https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html

В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности

В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности - РИА Новости, 19.04.2023

В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности

Врио руководителя области обсудил с директорским корпусом предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы развития омской оборонки, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:21

2023-04-19T09:21

2023-04-19T09:21

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Врио руководителя области обсудил с директорским корпусом предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы развития омской оборонки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Местом проведения общего собрания стал Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Его генеральный директор Владимир Березовский возглавляет Омскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Виталий Хоценко осмотрел производственные площадки АО "ОНИИП".​ Ассоциация омских промышленников насчитывает 24 предприятия. Приоритетными являются исследования в области аналоговой и цифровой обработки сигналов, микроэлектронных "систем на кристалле" и микросистемных элементов функциональной электроники, разработка и производство автоматизированного оборудования для флота. Виталий Хоценко планирует в ближайшее время посетить все системообразующие предприятия. Омская оборонка обладает уникальными инновационными технологиями, поставляет технику и оборудование для армии, активно помогая участникам военной спецоперации, производит востребованную на передовой продукцию. Приоритетная задача - обеспечить дальнейшую стабильную работу омских предприятий, создать условия для наращивания объемов производства. За прошедшие 3 года оборонка в области выросла в объемах выпуска продукции практически в 2 раза. На предприятиях трудится более 28 тысяч омичей и набор специалистов продолжается.

https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html

омская область

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омская область, виталий хоценко