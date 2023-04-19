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В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности - РИА Новости, 19.04.2023
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Омская область
 
09:21 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности - РИА Новости, 19.04.2023
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности
Врио руководителя области обсудил с директорским корпусом предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы развития омской оборонки, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:21
2023-04-19T09:21
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Врио руководителя области обсудил с директорским корпусом предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы развития омской оборонки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Местом проведения общего собрания стал Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Его генеральный директор Владимир Березовский возглавляет Омскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Виталий Хоценко осмотрел производственные площадки АО "ОНИИП".​ Ассоциация омских промышленников насчитывает 24 предприятия. Приоритетными являются исследования в области аналоговой и цифровой обработки сигналов, микроэлектронных "систем на кристалле" и микросистемных элементов функциональной электроники, разработка и производство автоматизированного оборудования для флота. Виталий Хоценко планирует в ближайшее время посетить все системообразующие предприятия. Омская оборонка обладает уникальными инновационными технологиями, поставляет технику и оборудование для армии, активно помогая участникам военной спецоперации, производит востребованную на передовой продукцию. Приоритетная задача - обеспечить дальнейшую стабильную работу омских предприятий, создать условия для наращивания объемов производства. За прошедшие 3 года оборонка в области выросла в объемах выпуска продукции практически в 2 раза. На предприятиях трудится более 28 тысяч омичей и набор специалистов продолжается.
https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности

Виталий Хоценко обсудил вопросы оборонной сферы с членами Омской ассоциации промышленников

© Фото : Правительство ДНРВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Правительство ДНР
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Врио руководителя области обсудил с директорским корпусом предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы развития омской оборонки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Местом проведения общего собрания стал Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Его генеральный директор Владимир Березовский возглавляет Омскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Виталий Хоценко осмотрел производственные площадки АО "ОНИИП".​ Ассоциация омских промышленников насчитывает 24 предприятия. Приоритетными являются исследования в области аналоговой и цифровой обработки сигналов, микроэлектронных "систем на кристалле" и микросистемных элементов функциональной электроники, разработка и производство автоматизированного оборудования для флота.
«
"Не так много в субъектах Российской Федерации своих, региональных, крепких ассоциаций. В Омской области она действует почти тридцать лет, и то, что за такой продолжительный период ассоциация не распалась на десять разных организаций, как часто это бывает, – очень ценно. Это значит, что члены ассоциации нацелены на результат, готовы работать, хотят взаимодействовать. Уже одно то, что с началом специальной военной операции очень быстро возникли кооперационные связи между предприятиями внутри омского промышленного комплекса, - это дорогого стоит. Мне сегодня показали и рассказали, как омичи стали массово выпускать для наших танков улавливатели различных снарядов, чтобы защитить экипажи", - подчеркнул глава региона.
Виталий Хоценко планирует в ближайшее время посетить все системообразующие предприятия. Омская оборонка обладает уникальными инновационными технологиями, поставляет технику и оборудование для армии, активно помогая участникам военной спецоперации, производит востребованную на передовой продукцию. Приоритетная задача - обеспечить дальнейшую стабильную работу омских предприятий, создать условия для наращивания объемов производства. За прошедшие 3 года оборонка в области выросла в объемах выпуска продукции практически в 2 раза. На предприятиях трудится более 28 тысяч омичей и набор специалистов продолжается.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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