НАТО продолжает провоцировать Россию на Балтике, считает эксперт
Эксперт Крамаренко: НАТО продолжает провокации в Балтийском регионе в отношении России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Силы НАТО осуществляют провокации на балтийском направлении вдоль российской границы и в отношении Калининградской области, накал ситуации сохраняется, заявил посол в отставке Александр Крамаренко.
"Провокации в отношении Калининграда и в общем Российской Федерации на балтийском направлении идут ... Самолеты разведывательной авиации стран НАТО постоянно осуществляют подлет к государственной границе, постоянно осуществляют патрулирование в районах базирования, в том числе Балтийского флота", - сказал посол в отставке Александр Крамаренко на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Эксперт убежден, что накал ситуации на балтийском направлении сохраняется. "За последнее время в средствах массовой информации проходило несколько случаев, когда на перехват этих самолетов поднимались дежурные силы противовоздушной авиации, противовоздушных сил военно-космических наших, поэтому накал ситуации в районе Калининградской области и Балтийского моря, конечно же, сохраняется", - добавил Крамаренко.
В прошлую среду Минобороны РФ сообщало, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем, который приближался к госгранице РФ. А в конце марта Су-35 пресек над Балтийским морем нарушение границы России двумя американскими стратегическими бомбардировщиками В-52.
При этом ВВС Британии ранее заявляли, что совместно с ФРГ на прошлой неделе сопровождали три российских военных самолета над Балтийским морем: Ил-20 следовал транзитом с материковой части России в Калининградскую область, он был встречен двумя Су-27, которые сопроводили его "на юг через северо-западную зону эстонского района полетной информации". В минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.