https://ria.ru/20230419/naselenie-1866342047.html

Индия обошла Китай по численности населения

Индия обошла Китай по численности населения - РИА Новости, 19.04.2023

Индия обошла Китай по численности населения

Индия обошла КНР по численности населения, разница составила 2,9 миллиона человек, следует из данных на сайте Фонда ООН в области народонаселения. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:37

2023-04-19T14:37

2023-04-19T15:17

в мире

китай

индия

оон

демография

население

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Индия обошла КНР по численности населения, разница составила 2,9 миллиона человек, следует из данных на сайте Фонда ООН в области народонаселения. Население Индии составляет 1,4286 миллиарда человек, Китая — 1,4257 миллиарда. К возрастной группе 0-14 лет в Индии относятся 25 процентов населения, в КНР — 17 процентов, к группе 10-19 лет — 18 и 12 процентов соответственно, 10-24 лет — 26 и 18 процентов, 15-64 лет — 68 и 69 процентов, старше 65 лет — семь и 14 процентов.Отмечается, что Китай превосходит Индию с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни. Для женщин в Китае она составляет 82 года, а для мужчин — 76, в то время как в Индии — 74 и 71 год соответственно. Согласно отчету, демографическое разнообразие Индии предоставляет уникальные возможности для получения выгоды среди штатов страны.

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

https://ria.ru/20210419/kitaytsy-1728853191.html

китай

индия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, индия, оон, демография, население