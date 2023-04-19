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Индия обошла Китай по численности населения - РИА Новости, 19.04.2023
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14:37 19.04.2023 (обновлено: 15:17 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/naselenie-1866342047.html
Индия обошла Китай по численности населения
Индия обошла Китай по численности населения - РИА Новости, 19.04.2023
Индия обошла Китай по численности населения
Индия обошла КНР по численности населения, разница составила 2,9 миллиона человек, следует из данных на сайте Фонда ООН в области народонаселения. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:37
2023-04-19T15:17
в мире
китай
индия
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демография
население
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Индия обошла КНР по численности населения, разница составила 2,9 миллиона человек, следует из данных на сайте Фонда ООН в области народонаселения. Население Индии составляет 1,4286 миллиарда человек, Китая — 1,4257 миллиарда. К возрастной группе 0-14 лет в Индии относятся 25 процентов населения, в КНР — 17 процентов, к группе 10-19 лет — 18 и 12 процентов соответственно, 10-24 лет — 26 и 18 процентов, 15-64 лет — 68 и 69 процентов, старше 65 лет — семь и 14 процентов.Отмечается, что Китай превосходит Индию с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни. Для женщин в Китае она составляет 82 года, а для мужчин — 76, в то время как в Индии — 74 и 71 год соответственно. Согласно отчету, демографическое разнообразие Индии предоставляет уникальные возможности для получения выгоды среди штатов страны.
https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html
https://ria.ru/20210419/kitaytsy-1728853191.html
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в мире, китай, индия, оон, демография, население
В мире, Китай, Индия, ООН, Демография, Население
Индия обошла Китай по численности населения

Индия обошла Китай по численности населения с разницей в 2,9 миллиона человек

© AP Photo / Mahesh Kumar AЛюди приносят подношения богине Кали во время фестиваля "Боналу" в Хайдарабаде, Индия
Люди приносят подношения богине Кали во время фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Люди приносят подношения богине Кали во время фестиваля "Боналу" в Хайдарабаде, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Индия обошла КНР по численности населения, разница составила 2,9 миллиона человек, следует из данных на сайте Фонда ООН в области народонаселения.
Население Индии составляет 1,4286 миллиарда человек, Китая — 1,4257 миллиарда.
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К возрастной группе 0-14 лет в Индии относятся 25 процентов населения, в КНР — 17 процентов, к группе 10-19 лет — 18 и 12 процентов соответственно, 10-24 лет — 26 и 18 процентов, 15-64 лет — 68 и 69 процентов, старше 65 лет — семь и 14 процентов.
Отмечается, что Китай превосходит Индию с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни. Для женщин в Китае она составляет 82 года, а для мужчин — 76, в то время как в Индии — 74 и 71 год соответственно.
Согласно отчету, демографическое разнообразие Индии предоставляет уникальные возможности для получения выгоды среди штатов страны.
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