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НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией - РИА Новости, 19.04.2023
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22:04 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/nasa-1866476799.html
НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией
НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией - РИА Новости, 19.04.2023
НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией
США вступили в космическую гонку с Китаем, обвиняют его в повышенной "секретности" космической программы, но продолжают профессиональную работу с "Роскосмосом", РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:04
2023-04-19T22:04
космос - риа наука
сша
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билл нельсон
наса
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США вступили в космическую гонку с Китаем, обвиняют его в повышенной "секретности" космической программы, но продолжают профессиональную работу с "Роскосмосом", несмотря на геополитические проблемы, заявил на слушаниях в конгрессе глава НАСА Билл Нельсон. "Мы находимся в космической гонке с Китаем, хотя это не происходит так, как это было во время программы "Аполлон", - сказал Нельсон, выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. По словам главы американского космического ведомства, КНР "реализует очень успешную пилотируемую программу". "Иногда вы можете видеть, что их оборудование похоже на наше или европейское оборудование, но они - вторая страна в мире, которая успешно доставила ровер на поверхность Марса, они успешно собрали три части китайской околоземной станции, они публично объявили, что тайконавты полетят на Луну", - заявил Нельсон. "Это космическая гонка? Да!" - резюмировал руководитель НАСА. Он напомнил, что США в соответствии с собственным законом не могут осуществлять взаимодействие с Китаем в космической сфере. При этом Нельсон обвинил Пекин в "секретности" в отношении его космических программ, отметив, что у США "не получается добиться от них открытости". Отвечая на вопросы законодателей о конкуренции с Китаем, глава НАСА указал на то, что геополитические проблемы не помешали эффективному сотрудничеству в космосе между США и Россией. "Мы вместе с русскими строили МКС и сейчас вместе осуществляем ее работу, существует программа полетов совместных экипажей", - сказал Нельсон. По его словам, несмотря на "аномалию в геополитике на Земле", а также ситуацию на Украине, США сохраняют "очень профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами".
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космос - риа наука, сша, китай, марс, билл нельсон, наса, роскосмос, в мире
Космос - РИА Наука, США, Китай, Марс, Билл Нельсон, НАСА, Роскосмос, В мире
НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией

Глава НАСА Нельсон: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США вступили в космическую гонку с Китаем, обвиняют его в повышенной "секретности" космической программы, но продолжают профессиональную работу с "Роскосмосом", несмотря на геополитические проблемы, заявил на слушаниях в конгрессе глава НАСА Билл Нельсон.
"Мы находимся в космической гонке с Китаем, хотя это не происходит так, как это было во время программы "Аполлон", - сказал Нельсон, выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.
По словам главы американского космического ведомства, КНР "реализует очень успешную пилотируемую программу". "Иногда вы можете видеть, что их оборудование похоже на наше или европейское оборудование, но они - вторая страна в мире, которая успешно доставила ровер на поверхность Марса, они успешно собрали три части китайской околоземной станции, они публично объявили, что тайконавты полетят на Луну", - заявил Нельсон.
"Это космическая гонка? Да!" - резюмировал руководитель НАСА.
Он напомнил, что США в соответствии с собственным законом не могут осуществлять взаимодействие с Китаем в космической сфере. При этом Нельсон обвинил Пекин в "секретности" в отношении его космических программ, отметив, что у США "не получается добиться от них открытости".
Отвечая на вопросы законодателей о конкуренции с Китаем, глава НАСА указал на то, что геополитические проблемы не помешали эффективному сотрудничеству в космосе между США и Россией. "Мы вместе с русскими строили МКС и сейчас вместе осуществляем ее работу, существует программа полетов совместных экипажей", - сказал Нельсон.
По его словам, несмотря на "аномалию в геополитике на Земле", а также ситуацию на Украине, США сохраняют "очень профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами".
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