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Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую - РИА Новости, 19.04.2023
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Религия
 
15:16 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую - РИА Новости, 19.04.2023
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
Скорая медицинская помощь была вызвана правозащитнице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской после нападения раскольников из... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:16
2023-04-19T15:16
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Скорая медицинская помощь была вызвана правозащитнице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской после нападения раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) на Киево-Печерскую лавру, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Правозащитнице Виктории Кохановской вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СПЖ. Подробности происшествия не приводятся. Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Позже союз православных журналистов сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный представителями заповедника корпус лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую

Правозащитнице УПЦ Кохановской после нападения раскольников на лавру вызвали скорую

© Фото : пресс-служба УПЦВерующие у Киево-Печерской лавры
Верующие у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Верующие у Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Скорая медицинская помощь была вызвана правозащитнице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской после нападения раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) на Киево-Печерскую лавру, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
"Правозащитнице Виктории Кохановской вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СПЖ. Подробности происшествия не приводятся.
Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Позже союз православных журналистов сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный представителями заповедника корпус лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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