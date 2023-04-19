Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
Правозащитнице УПЦ Кохановской после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
© Фото : пресс-служба УПЦВерующие у Киево-Печерской лавры
© Фото : пресс-служба УПЦ
Верующие у Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Скорая медицинская помощь была вызвана правозащитнице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской после нападения раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) на Киево-Печерскую лавру, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
"Правозащитнице Виктории Кохановской вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СПЖ. Подробности происшествия не приводятся.
Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Позже союз православных журналистов сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный представителями заповедника корпус лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".