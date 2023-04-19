Рейтинг@Mail.ru
Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/nagrady-1866253686.html
Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций
Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций - РИА Новости, 19.04.2023
Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций
Российских военнослужащих батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций и выполнение других задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:28
2023-04-19T10:28
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866254429_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_6f63d03fa275f6b074f4720d35a71acf.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Российских военнослужащих батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций и выполнение других задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, а также знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, награждение проходило в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Представитель командования группировки "Центр" вручил военнослужащим из "Урала" медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". "Задача была эвакуировать личный состав, который находился на передовой. В окружении украинских военнослужащих и не только. Было принято решение выдвинуть бронегруппу для защиты эвакуационной машины. Подъехав, увидел траншею в 30 метрах (с украинскими военнослужащими – ред.), понял, что могу отработать по ней", - рассказал журналистам награжденный орденом Мужества командир бронегруппы с позывным "Кощей". Он рассказал, что бои за данные позиции шли двое суток, в итоге удалось взять данный участок и эвакуировать группу из окружения. Отдельный батальон "Урал" был сформирован из военнослужащих из добровольцев с Урала, на его счету множество успешно выполненных задач по захвату опорных пунктов и уничтожения техники противника в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230222/nagrazhdenie-1853899425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866254429_249:0:1753:1128_1920x0_80_0_0_0bc3a9b23a10b807d681131d458f5f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций

Военнослужащим батальона "Урал" вручили награды за взятие украинских позиций

© Минобороны РФНаграждение российских военнослужащих батальона "Урал" в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО
Награждение российских военнослужащих батальона Урал в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО
© Минобороны РФ
Награждение российских военнослужащих батальона "Урал" в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Российских военнослужащих батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций и выполнение других задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, а также знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, награждение проходило в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Представитель командования группировки "Центр" вручил военнослужащим из "Урала" медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции".
"Задача была эвакуировать личный состав, который находился на передовой. В окружении украинских военнослужащих и не только. Было принято решение выдвинуть бронегруппу для защиты эвакуационной машины. Подъехав, увидел траншею в 30 метрах (с украинскими военнослужащими – ред.), понял, что могу отработать по ней", - рассказал журналистам награжденный орденом Мужества командир бронегруппы с позывным "Кощей". Он рассказал, что бои за данные позиции шли двое суток, в итоге удалось взять данный участок и эвакуировать группу из окружения.
Отдельный батальон "Урал" был сформирован из военнослужащих из добровольцев с Урала, на его счету множество успешно выполненных задач по захвату опорных пунктов и уничтожения техники противника в зоне спецоперации.
Медаль - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Тюменской области наградили участников спецоперации
22 февраля, 23:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала