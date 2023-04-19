https://ria.ru/20230419/nagrady-1866253686.html

Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций

Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций - РИА Новости, 19.04.2023

Бойцов батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций

Российских военнослужащих батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций и выполнение других задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:28

2023-04-19T10:28

2023-04-19T10:28

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Российских военнослужащих батальона "Урал" наградили за взятие украинских позиций и выполнение других задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, а также знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, награждение проходило в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Представитель командования группировки "Центр" вручил военнослужащим из "Урала" медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". "Задача была эвакуировать личный состав, который находился на передовой. В окружении украинских военнослужащих и не только. Было принято решение выдвинуть бронегруппу для защиты эвакуационной машины. Подъехав, увидел траншею в 30 метрах (с украинскими военнослужащими – ред.), понял, что могу отработать по ней", - рассказал журналистам награжденный орденом Мужества командир бронегруппы с позывным "Кощей". Он рассказал, что бои за данные позиции шли двое суток, в итоге удалось взять данный участок и эвакуировать группу из окружения. Отдельный батальон "Урал" был сформирован из военнослужащих из добровольцев с Урала, на его счету множество успешно выполненных задач по захвату опорных пунктов и уничтожения техники противника в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230222/nagrazhdenie-1853899425.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, безопасность