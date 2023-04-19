https://ria.ru/20230419/moldavia-1866469354.html

Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии

Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии - РИА Новости, 19.04.2023

Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии

Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:05

2023-04-19T21:05

2023-04-19T21:05

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КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый. Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. "Нам нужна комплексная система ПВО, но мы в правительстве осознаем, что для страны это очень дорого. Мы в ближайшее время подпишем договор с партнерами, ведем переговоры по приобретению радио радара для Национальной армии. Деньги уже выделены из бюджета. Думаю, в течение нескольких месяцев будет поставка, но здесь мы должны иметь в виду и подготовку персонала, размещение и введение в строй", - сказал министр в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого властями Румынии. Носатый воздержался назвать поставщика оборудования и сумму, которая фигурирует в сделке. Вместе с тем глава минобороны подчеркнул, что правительство впервые за многие годы нашло возможность выделения средств на модернизацию армии. "Впервые бюджет министерства обороны превысил 0,5% ВВП. Конечно, хотелось бы и 2%, и 3%, но пока есть трудности в этом плане. Но уже мы можем позволить приобретать некоторое оборудование, вооружение, необходимое для армии", - добавил Носатый. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230419/bespilotniki-1866421700.html

https://ria.ru/20230413/miting-1865123349.html

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