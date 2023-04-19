Рейтинг@Mail.ru
Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moldavia-1866469354.html
Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии
Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии - РИА Новости, 19.04.2023
Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии
Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:05
2023-04-19T21:05
в мире
молдавия
кишинев
румыния
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый. Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. "Нам нужна комплексная система ПВО, но мы в правительстве осознаем, что для страны это очень дорого. Мы в ближайшее время подпишем договор с партнерами, ведем переговоры по приобретению радио радара для Национальной армии. Деньги уже выделены из бюджета. Думаю, в течение нескольких месяцев будет поставка, но здесь мы должны иметь в виду и подготовку персонала, размещение и введение в строй", - сказал министр в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого властями Румынии. Носатый воздержался назвать поставщика оборудования и сумму, которая фигурирует в сделке. Вместе с тем глава минобороны подчеркнул, что правительство впервые за многие годы нашло возможность выделения средств на модернизацию армии. "Впервые бюджет министерства обороны превысил 0,5% ВВП. Конечно, хотелось бы и 2%, и 3%, но пока есть трудности в этом плане. Но уже мы можем позволить приобретать некоторое оборудование, вооружение, необходимое для армии", - добавил Носатый. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20230419/bespilotniki-1866421700.html
https://ria.ru/20230413/miting-1865123349.html
молдавия
кишинев
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, румыния, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, НАТО
Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии

Минобороны: Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.
Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Нидерланды укрепят потенциал Молдавии по борьбе с беспилотниками
Вчера, 18:00
"Нам нужна комплексная система ПВО, но мы в правительстве осознаем, что для страны это очень дорого. Мы в ближайшее время подпишем договор с партнерами, ведем переговоры по приобретению радио радара для Национальной армии. Деньги уже выделены из бюджета. Думаю, в течение нескольких месяцев будет поставка, но здесь мы должны иметь в виду и подготовку персонала, размещение и введение в строй", - сказал министр в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого властями Румынии.
Носатый воздержался назвать поставщика оборудования и сумму, которая фигурирует в сделке.
Вместе с тем глава минобороны подчеркнул, что правительство впервые за многие годы нашло возможность выделения средств на модернизацию армии.
"Впервые бюджет министерства обороны превысил 0,5% ВВП. Конечно, хотелось бы и 2%, и 3%, но пока есть трудности в этом плане. Но уже мы можем позволить приобретать некоторое оборудование, вооружение, необходимое для армии", - добавил Носатый.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию
13 апреля, 17:35
 
В миреМолдавияКишиневРумынияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала