Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии
Минобороны: Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии в ближайшие месяцы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия в течение нескольких месяцев приобретёт радиолокационную станцию для обеспечения своей безопасности, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.
Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
"Нам нужна комплексная система ПВО, но мы в правительстве осознаем, что для страны это очень дорого. Мы в ближайшее время подпишем договор с партнерами, ведем переговоры по приобретению радио радара для Национальной армии. Деньги уже выделены из бюджета. Думаю, в течение нескольких месяцев будет поставка, но здесь мы должны иметь в виду и подготовку персонала, размещение и введение в строй", - сказал министр в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого властями Румынии.
Носатый воздержался назвать поставщика оборудования и сумму, которая фигурирует в сделке.
Вместе с тем глава минобороны подчеркнул, что правительство впервые за многие годы нашло возможность выделения средств на модернизацию армии.
"Впервые бюджет министерства обороны превысил 0,5% ВВП. Конечно, хотелось бы и 2%, и 3%, но пока есть трудности в этом плане. Но уже мы можем позволить приобретать некоторое оборудование, вооружение, необходимое для армии", - добавил Носатый.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.