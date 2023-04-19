Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок
Mercedes-Benz сохранил возможность вернуться на российский рынок через обратный выкуп
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.
Автоконцерн ушел с российского рынка в марте 2022 года. А ранее в среду в ЕГРЮЛ были опубликованы данные, согласно которым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" стал дилер "Автодом".
"Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций (с РФ - ред.)", - цитирует Handelsblatt представителя автоконцерна.
Кроме производственной площадки, согласно ЕГРЮЛ, российский дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом и страхованием автомобилей. При этом в "Автодоме" ранее в среду отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.