https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html

Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок

Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок - РИА Новости, 19.04.2023

Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок

Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:36

2023-04-19T18:36

2023-04-19T18:36

экономика

авто

россия

mercedes

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании. Автоконцерн ушел с российского рынка в марте 2022 года. А ранее в среду в ЕГРЮЛ были опубликованы данные, согласно которым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" стал дилер "Автодом". "Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций (с РФ - ред.)", - цитирует Handelsblatt представителя автоконцерна. Кроме производственной площадки, согласно ЕГРЮЛ, российский дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом и страхованием автомобилей. При этом в "Автодоме" ранее в среду отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.

https://ria.ru/20230419/moskvich-1866300966.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, mercedes