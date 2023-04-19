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Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок - РИА Новости, 19.04.2023
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18:36 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок
Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок - РИА Новости, 19.04.2023
Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок
Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:36
2023-04-19T18:36
экономика
авто
россия
mercedes
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании. Автоконцерн ушел с российского рынка в марте 2022 года. А ранее в среду в ЕГРЮЛ были опубликованы данные, согласно которым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" стал дилер "Автодом". "Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций (с РФ - ред.)", - цитирует Handelsblatt представителя автоконцерна. Кроме производственной площадки, согласно ЕГРЮЛ, российский дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом и страхованием автомобилей. При этом в "Автодоме" ранее в среду отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.
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экономика, авто, россия, mercedes
Экономика, Авто, Россия, Mercedes
Mercedes-Benz оставил лазейку для возвращения на российский рынок

Mercedes-Benz сохранил возможность вернуться на российский рынок через обратный выкуп

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации - через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.
Автоконцерн ушел с российского рынка в марте 2022 года. А ранее в среду в ЕГРЮЛ были опубликованы данные, согласно которым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" стал дилер "Автодом".
"Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций (с РФ - ред.)", - цитирует Handelsblatt представителя автоконцерна.
Кроме производственной площадки, согласно ЕГРЮЛ, российский дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом и страхованием автомобилей. При этом в "Автодоме" ранее в среду отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.
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