https://ria.ru/20230419/mercedes-1866355564.html

Дилер "Автодом" приобрел подмосковный завод Mercedes

Дилер "Автодом" приобрел подмосковный завод Mercedes - РИА Новости, 19.04.2023

Дилер "Автодом" приобрел подмосковный завод Mercedes

Дилер "Автодом" стал владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:09

2023-04-19T15:09

2023-04-19T15:09

экономика

авто

московская область (подмосковье)

россия

mercedes

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дилер "Автодом" стал владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно опубликованным данным, "Автодом" стал 100-процентным владельцем ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус". Кроме производственной площадки, дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" - компания занималась лизингом и страхованием автомобилей. В "Автодоме", в свою очередь, отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ, о покупке которых велись переговоры, до конца не закрыта. "До конца сделка не закрыта, и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии", - отметили в компании. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, сделка между "Автодомом" и Mercedes предполагает переход целого ряда активов, говорить о ее завершении пока рано - на данный момент за дилером официально закреплена лишь часть из них. Как отмечал в феврале вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, не исключено, что новый владелец площадки совместно с иностранным партнером будет выпускать на заводе китайские автомобили.

https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865898180.html

https://ria.ru/20230415/mercedes-1865561939.html

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экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, mercedes, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров