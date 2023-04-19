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Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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00:32 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/lavrov-1866207737.html
Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине
Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на заявления главы МИД Бразилии по Украине, заявил, что США считают возможным выносить... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:32
2023-04-19T00:32
сша
бразилия
украина
сергей лавров
карин жан-пьер
в мире
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на заявления главы МИД Бразилии по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине. "Тут и комментировать нечего: США считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они неподсудны, как им кажется", - сказал Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206625.html
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сша, бразилия, украина, сергей лавров, карин жан-пьер, в мире
США, Бразилия, Украина, Сергей Лавров, Карин Жан-Пьер, В мире
Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине

Глава МИД Лавров: США считают возможным выносить вердикты по любому поводу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на заявления главы МИД Бразилии по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине.
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"Тут и комментировать нечего: США считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они неподсудны, как им кажется", - сказал Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.
 
СШАБразилияУкраинаСергей ЛавровКарин Жан-ПьерВ мире
 
 
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