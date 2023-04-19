https://ria.ru/20230419/lavrov-1866207737.html

Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине

Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине - РИА Новости, 19.04.2023

Лавров прокомментировал оценку США позиции Бразилии по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на заявления главы МИД Бразилии по Украине, заявил, что США считают возможным выносить... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:32

2023-04-19T00:32

2023-04-19T00:32

сша

бразилия

украина

сергей лавров

карин жан-пьер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на заявления главы МИД Бразилии по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова главы МИД Бразилии Мауру Виэйры об ответственности США за ситуацию вокруг Украины стали ударом для Вашингтона. Виэйра ранее не согласился с критикой США, упрекнувшими руководство Бразилии в повторении позиции России и Китая по ситуации на Украине. "Тут и комментировать нечего: США считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они неподсудны, как им кажется", - сказал Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206625.html

сша

бразилия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, бразилия, украина, сергей лавров, карин жан-пьер, в мире