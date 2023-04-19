https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира - РИА Новости, 19.04.2023
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:38
2023-04-19T21:38
2023-04-19T21:38
религия
ситуация вокруг упц
в мире
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
киев
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862623574_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_6fe5fe2cab973871bf109250572eb145.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция, сообщил телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В телеграм-канале УПЦ опубликовано видео из прямого эфира Кохановской в социальной сети Facebook*, где видно, как ее хватают и уводят неизвестные. На видео - сумерки, на фоне слышно, как осаждающие лавру сторонники раскольников поют песню сечевых стрельцов "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230419/lavra-1866340502.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862623574_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_ee964697298357577a2bfc22cdc97950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киев, киево-печерская лавра
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киев, Киево-Печерская Лавра
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Полиция во время прямого эфира задержала защищавшую Киево-Печерскую лавру правозащитницу