https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html

Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира - РИА Новости, 19.04.2023

Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:38

2023-04-19T21:38

2023-04-19T21:38

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция, сообщил телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В телеграм-канале УПЦ опубликовано видео из прямого эфира Кохановской в социальной сети Facebook*, где видно, как ее хватают и уводят неизвестные. На видео - сумерки, на фоне слышно, как осаждающие лавру сторонники раскольников поют песню сечевых стрельцов "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230419/lavra-1866340502.html

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