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Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира - РИА Новости, 19.04.2023
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Религия
 
21:38 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира - РИА Новости, 19.04.2023
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:38
2023-04-19T21:38
религия
ситуация вокруг упц
в мире
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
киев
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция, сообщил телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В телеграм-канале УПЦ опубликовано видео из прямого эфира Кохановской в социальной сети Facebook*, где видно, как ее хватают и уводят неизвестные. На видео - сумерки, на фоне слышно, как осаждающие лавру сторонники раскольников поют песню сечевых стрельцов "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230419/lavra-1866340502.html
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ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киев, киево-печерская лавра
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киев, Киево-Печерская Лавра
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Полиция во время прямого эфира задержала защищавшую Киево-Печерскую лавру правозащитницу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили во время прямого эфира у стен монастыря, таким образом ее задержала полиция, сообщил телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"Правозащитницу Викторию Кохановскую похитили во время прямого эфира. Очевидцы сообщили, что таким варварским образом ее забрала полиция", - говорится в сообщении.
В телеграм-канале УПЦ опубликовано видео из прямого эфира Кохановской в социальной сети Facebook*, где видно, как ее хватают и уводят неизвестные. На видео - сумерки, на фоне слышно, как осаждающие лавру сторонники раскольников поют песню сечевых стрельцов "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники правоохранительных органов у Киево-Печерской лавры. Кадр видео
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