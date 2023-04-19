https://ria.ru/20230419/lagerya-1866447734.html

В новых регионах будут работать шесть стационарных лагерей в 2023 году

В новых регионах будут работать шесть стационарных лагерей в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2023

В новых регионах будут работать шесть стационарных лагерей в 2023 году

В новых регионах России в 2023 году будут работать шесть стационарных лагерей и 631 лагерь на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:12

2023-04-19T19:12

2023-04-19T19:12

россия

луганская народная республика

запорожская область

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В новых регионах России в 2023 году будут работать шесть стационарных лагерей и 631 лагерь на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Планируется, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях в летний период будет организован отдых в шести стационарных лагерях и 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Она добавила, что это позволит привлечь к отдыху 20 тысяч детей, еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах России, в том числе на побережье Черного моря. "Отправка организованных групп детей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах также как и в прошлом году будет обеспечена с использованием маршрутов так называемых "зеленых коридоров", эта практика себя оправдала и она хорошо работает", - заключила вице-премьер.

https://ria.ru/20230418/kleschi-1866169762.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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россия, луганская народная республика, запорожская область, татьяна голикова, владимир путин