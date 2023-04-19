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Официальный курс доллара на четверг составил 81,65 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 81,65 рубля - РИА Новости, 19.04.2023

Официальный курс доллара на четверг составил 81,65 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 5,21 копейки - до 81,6549 рубля, курс юаня упал на 3,04 копейки, до 11,8178... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:25

2023-04-19T16:25

2023-04-19T16:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 5,21 копейки - до 81,6549 рубля, курс юаня упал на 3,04 копейки, до 11,8178 рубля, курс евро - на 19,77 копейки, до 89,3736 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2023

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа