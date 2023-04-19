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МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил - РИА Новости, 19.04.2023
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07:08 19.04.2023 (обновлено: 10:04 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kurily-1866227203.html
МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил
МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил - РИА Новости, 19.04.2023
МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил
Южные Курилы — неотъемлемая часть России, несмотря на их упоминание в японском дипломатическом документе как "незаконно оккупированных", заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:08
2023-04-19T10:04
япония
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в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южные Курилы — неотъемлемая часть России, несмотря на их упоминание в японском дипломатическом документе как "незаконно оккупированных", заявили РИА Новости в МИД.Так на Смоленской площади прокомментировали формулировку о "незаконной оккупации северных территорий" в японской "Синей книге по дипломатии" за 2023 год. Токио уже второй год подряд использует это определение после почти 20-летнего перерыва. Кроме того, впервые с 2011 года повторяется фраза о том, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".В МИД подчеркнули, что "так называемая юридическая позиция" японской стороны отражает необоснованные территориальные претензии к России.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220523/rogozin-1790267153.html
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил

МИД: Россия считает ничтожными упоминания Курил в японской "Синей книге по дипломатии"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМаяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южные Курилы — неотъемлемая часть России, несмотря на их упоминание в японском дипломатическом документе как "незаконно оккупированных", заявили РИА Новости в МИД.
«

"Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти", — указали в министерстве.

Так на Смоленской площади прокомментировали формулировку о "незаконной оккупации северных территорий" в японской "Синей книге по дипломатии" за 2023 год. Токио уже второй год подряд использует это определение после почти 20-летнего перерыва. Кроме того, впервые с 2011 года повторяется фраза о том, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".
В МИД подчеркнули, что "так называемая юридическая позиция" японской стороны отражает необоснованные территориальные претензии к России.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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