https://ria.ru/20230419/kurily-1866227203.html

МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил

МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил - РИА Новости, 19.04.2023

МИД ответил на признание Японией "оккупации" Курил

Южные Курилы — неотъемлемая часть России, несмотря на их упоминание в японском дипломатическом документе как "незаконно оккупированных", заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:08

2023-04-19T07:08

2023-04-19T10:04

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Южные Курилы — неотъемлемая часть России, несмотря на их упоминание в японском дипломатическом документе как "незаконно оккупированных", заявили РИА Новости в МИД.Так на Смоленской площади прокомментировали формулировку о "незаконной оккупации северных территорий" в японской "Синей книге по дипломатии" за 2023 год. Токио уже второй год подряд использует это определение после почти 20-летнего перерыва. Кроме того, впервые с 2011 года повторяется фраза о том, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".В МИД подчеркнули, что "так называемая юридическая позиция" японской стороны отражает необоснованные территориальные претензии к России.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220523/rogozin-1790267153.html

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