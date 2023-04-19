Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов
Аксенов заявил, что присоединение к России 240 лет назад принесло Крыму безопасность
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие", - написал Аксенов.
По его словам, и сегодня, 240 лет спустя после подписания Екатериной II исторического манифеста, крымчане снова и снова восхищаются гением императрицы, провидевшей будущее на сотни лет вперед, мужеством и государственным талантом ее сподвижников.
"Нельзя сегодня не вспомнить и о том, как в 1991 году Крым вместе с другими русскими землями, вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной. Но мы вернулись домой. А следом за нами вернулись домой наши братья. Вернулись в Россию ее исконные земли, разбазаренные предателями и ворами", - подчеркнул Аксенов.
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.