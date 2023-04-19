https://ria.ru/20230419/krym-1866248750.html

Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов

Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.04.2023

Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов

Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:56

2023-04-19T09:56

2023-04-19T09:56

россия

сергей аксенов (политик)

екатерина ii

российская империя

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие", - написал Аксенов. По его словам, и сегодня, 240 лет спустя после подписания Екатериной II исторического манифеста, крымчане снова и снова восхищаются гением императрицы, провидевшей будущее на сотни лет вперед, мужеством и государственным талантом ее сподвижников. "Нельзя сегодня не вспомнить и о том, как в 1991 году Крым вместе с другими русскими землями, вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной. Но мы вернулись домой. А следом за нами вернулись домой наши братья. Вернулись в Россию ее исконные земли, разбазаренные предателями и ворами", - подчеркнул Аксенов. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.

https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html

https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html

россия

российская империя

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей аксенов (политик), екатерина ii, российская империя, республика крым