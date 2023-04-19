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Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.04.2023
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09:56 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/krym-1866248750.html
Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов
Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.04.2023
Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов
Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:56
2023-04-19T09:56
россия
сергей аксенов (политик)
екатерина ii
российская империя
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие", - написал Аксенов. По его словам, и сегодня, 240 лет спустя после подписания Екатериной II исторического манифеста, крымчане снова и снова восхищаются гением императрицы, провидевшей будущее на сотни лет вперед, мужеством и государственным талантом ее сподвижников. "Нельзя сегодня не вспомнить и о том, как в 1991 году Крым вместе с другими русскими землями, вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной. Но мы вернулись домой. А следом за нами вернулись домой наши братья. Вернулись в Россию ее исконные земли, разбазаренные предателями и ворами", - подчеркнул Аксенов. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html
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россия
российская империя
республика крым
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россия, сергей аксенов (политик), екатерина ii, российская империя, республика крым
Россия, Сергей Аксенов (политик), Екатерина II, Российская империя, Республика Крым
Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что присоединение к России 240 лет назад принесло Крыму безопасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Присоединение Крыма к Российской империи 240 лет назад принесло региону мир, процветание и безопасность, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие", - написал Аксенов.
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По его словам, и сегодня, 240 лет спустя после подписания Екатериной II исторического манифеста, крымчане снова и снова восхищаются гением императрицы, провидевшей будущее на сотни лет вперед, мужеством и государственным талантом ее сподвижников.
"Нельзя сегодня не вспомнить и о том, как в 1991 году Крым вместе с другими русскими землями, вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной. Но мы вернулись домой. А следом за нами вернулись домой наши братья. Вернулись в Россию ее исконные земли, разбазаренные предателями и ворами", - подчеркнул Аксенов.
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
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РоссияСергей Аксенов (политик)Екатерина IIРоссийская империяРеспублика Крым
 
 
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