https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов - РИА Новости, 19.04.2023
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:20
2023-04-19T19:20
2023-04-19T20:50
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов, заявил спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". "Я призвал сербов участвовать в выборах. Понимаю многие вещи, которые они видят как проблемы, но все равно - нужно участвовать. Если они не будут участвовать, это не значит, что мы не поддерживаем выборы. У правительства (самопровозглашенного - ред.) Косово есть конституционные обязанности. Будут выборы, мы признаем результаты и надеемся, что сербы в какой-то момент вернутся в структуры", - заявил спецпредставитель госдепа агентству Танюг. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что официальный Белград требует, чтобы формирование Сообщества сербских общин (ССО) стало первым решающим шагом в реализации предложенного ЕС и поддержанного США плана нормализации отношений с Приштиной. Он также высказал ожидание, что из-за этого следующий раунд переговоров 2 мая в Брюсселе будет тяжелым. На прошлом раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование ССО. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. В среду исполняется 10 лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть – создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов до сих пор не было выполнено косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано". Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что требует от Приштины, и рассчитывает на поддержку международного сообщества, сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865062328.html
https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html
https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html
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в мире, косово, приштина, белград (город), александр вучич, ивица дачич, евросоюз, сша, сербия
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Евросоюз, США, Сербия
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
Госдеп признает итоги выборов на севере Косово и Метохии, несмотря на бойкот сербов
БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости.
Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов, заявил
спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица
, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине
назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Президент Сербии Александр Вучич
на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента".
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"Я призвал сербов участвовать в выборах. Понимаю многие вещи, которые они видят как проблемы, но все равно - нужно участвовать. Если они не будут участвовать, это не значит, что мы не поддерживаем выборы. У правительства (самопровозглашенного - ред.) Косово есть конституционные обязанности. Будут выборы, мы признаем результаты и надеемся, что сербы в какой-то момент вернутся в структуры", - заявил спецпредставитель госдепа агентству Танюг.
«
"Поджоги автомобилей и недвижимости, угрозы людям, которые хотят интегрироваться (в косовоалбанские структуры - ред.) происходят не со стороны этнических албанцев, но со стороны сербов, так что я думаю, что угрозы в отношении сербской общины в Косово должны быть прекращены со всех сторон", - указал Эскобар.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич
заявил в среду, что официальный Белград
требует, чтобы формирование Сообщества сербских общин (ССО) стало первым решающим шагом в реализации предложенного ЕС
и поддержанного США плана нормализации отношений с Приштиной. Он также высказал ожидание, что из-за этого следующий раунд переговоров 2 мая в Брюсселе
будет тяжелым.
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На прошлом раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование ССО. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда.
В среду исполняется 10 лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть – создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов до сих пор не было выполнено косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано".
Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что требует от Приштины, и рассчитывает на поддержку международного сообщества, сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края.
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В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
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