https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html
Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве
Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 19.04.2023
Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве
Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции по противодействию коррупции в Кстово и оперуполномоченный задержаны по подозрению во взяточничестве, РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:10
2023-04-19T17:10
2023-04-19T17:10
происшествия
россия
кстово
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции по противодействию коррупции в Кстово и оперуполномоченный задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщает в среду на сайте управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, днем 18 апреля сотрудники полиции на улице 40 лет Октября в городе Кстово получили взятку в 150 тысяч рублей от местного бизнесмена за "непривлечение его к ответственности за незаконное предпринимательство", а также за "общее покровительство в дальнейшем". Криминальную сделку пресекли следователи СК РФ во взаимодействии с оперативниками собственной безопасности ГУМВД и УФСБ. Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, "при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".
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происшествия, россия, кстово, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кстово, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве
В Кстово задержали полицейских из отдела по противодействию коррупции из-за взятки