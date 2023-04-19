https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html

Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве

Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 19.04.2023

Нижегородских борцов с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве

Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции по противодействию коррупции в Кстово и оперуполномоченный задержаны по подозрению во взяточничестве, РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:10

2023-04-19T17:10

2023-04-19T17:10

происшествия

россия

кстово

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции по противодействию коррупции в Кстово и оперуполномоченный задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщает в среду на сайте управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, днем 18 апреля сотрудники полиции на улице 40 лет Октября в городе Кстово получили взятку в 150 тысяч рублей от местного бизнесмена за "непривлечение его к ответственности за незаконное предпринимательство", а также за "общее покровительство в дальнейшем". Криминальную сделку пресекли следователи СК РФ во взаимодействии с оперативниками собственной безопасности ГУМВД и УФСБ. Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, "при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

https://ria.ru/20230411/mordoviya-1864584891.html

россия

кстово

нижегородская область

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происшествия, россия, кстово, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)