https://ria.ru/20230419/koronavirus-1866265761.html
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 987 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:18
2023-04-19T11:18
2023-04-19T11:18
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 987 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 987, госпитализирован - 121 человек, выздоровели - 1126 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 596 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 497 628 случаев коронавируса, выздоровели 3 307 367 человек, умерли 48 610 человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 987 новых случаев COVID-19, умерли девять человек