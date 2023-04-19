https://ria.ru/20230419/koronavirus-1866265761.html

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 987 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:18

2023-04-19T11:18

2023-04-19T11:18

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 987 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 987, госпитализирован - 121 человек, выздоровели - 1126 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 596 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 497 628 случаев коронавируса, выздоровели 3 307 367 человек, умерли 48 610 человек.

https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии