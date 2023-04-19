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Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023
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16:09 19.04.2023 (обновлено: 19:11 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html
Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске
Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023
Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске
Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:09
2023-04-19T19:11
в мире
украина
донбасс
артемовск
денис шмыгаль
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления."Наступление сегодня идет на четырех направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте, — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", — заявила она в эфире телеканала "Рада".В то же время Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды заняли еще три квартала в Артемовске, а подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга.Как рассказал ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения заняли около 90 процентов территории города, все дороги контролирует артиллерия.О том, что Киев "в ближайшее время" может начать контрнаступление в Донбассе, на минувшей неделе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне. Он в очередной раз подчеркнул, что цель ВСУ — выход на границы 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, донбасс, артемовск, денис шмыгаль
В мире, Украина, Донбасс, Артемовск, Денис Шмыгаль
Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске

Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе на четырех направлениях

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления.
"Наступление сегодня идет на четырех направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте, — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", — заявила она в эфире телеканала "Рада".
В то же время Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды заняли еще три квартала в Артемовске, а подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга.
Как рассказал ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения заняли около 90 процентов территории города, все дороги контролирует артиллерия.
О том, что Киев "в ближайшее время" может начать контрнаступление в Донбассе, на минувшей неделе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне. Он в очередной раз подчеркнул, что цель ВСУ — выход на границы 1991 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
17 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаДонбассАртемовскДенис Шмыгаль
 
 
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