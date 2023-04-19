https://ria.ru/20230419/kndr-1866224526.html

Ким Чен Ын заявил, что военный спутник КНДР уже создан

Ким Чен Ын заявил, что военный спутник КНДР уже создан - РИА Новости, 19.04.2023

Ким Чен Ын заявил, что военный спутник КНДР уже создан

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:08

2023-04-19T06:08

2023-04-19T06:14

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ким чен ын

корейская народная армия

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в установленный срок, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командного состава управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии посетил 18 апреля Государственное управление по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын еще раз отметил роль, стратегическую ценность и значение обладания военного разведывательного спутника для укреплении обороноспособности… и защиты обстановки безопасности и территориальной целостности государства, спокойствия и интересов развития народа от поэтапно усиливающихся военных угроз и вызовов США и Южной Кореи, которые постепенно расширяют обладание военными разведывательными спутниками", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК. Ким Чен Ын заявил, что на фоне "тревожной обстановки с безопасностью" из-за продолжающихся военных учений США и Южной Кореи под предлогом "расширенного сдерживания" и "укрепления альянса" для КНДР вполне естественно наращивать военные силы сдерживания. Северокорейский лидер добавил, что приобретение и использование военного разведывательного спутника является в такой ситуации "важнейшей, первоочередной задачей" для страны в рамках "права на самозащиту". "Ким Чен Ын поставил (перед работниками учреждений - ред.) ряд боевых задач, в том числе сформулировать временный комитет по подготовке к запуску спутника № 1, разработка которого завершена по состоянию на апрель, ускорить и завершить окончательную подготовку к запуску и в дальнейшем непрерывно разместить несколько разведывательных спутников, тем самым создав возможность надежного сбора разведывательной информации с их помощью", - говорится в сообщении. Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года.

https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html

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сша

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в мире, сша, пхеньян, ким чен ын, корейская народная армия