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Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
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14:08 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kiev-1866330154.html
Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД
Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД
Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:08
2023-04-19T14:08
в мире
киев
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", говорится в докладе МИД о ситуации с правами человека на Украине. "Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", - говорится в докладе. По оценке его авторов, "единственная цель этого образования – служить источником напряженности в непосредственной близости от российской территории, разрушая в угоду этому собственную государственность". "Именно из-за услужливой готовности нынешнего украинского руководства отрицать всё, связанное с Россией, и в ущерб интересам своего народа уничтожать историю и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацистскую сущность и подталкивают двигаться дальше по пути саморазрушения", - сообщили авторы доклада.
https://ria.ru/20230419/prava-1866319530.html
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в мире, киев, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Киев, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД

В докладе МИД напомнили, что киевский режим несамостоятелен и создает анти-Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", говорится в докладе МИД о ситуации с правами человека на Украине.
"Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", - говорится в докладе.
По оценке его авторов, "единственная цель этого образования – служить источником напряженности в непосредственной близости от российской территории, разрушая в угоду этому собственную государственность". "Именно из-за услужливой готовности нынешнего украинского руководства отрицать всё, связанное с Россией, и в ущерб интересам своего народа уничтожать историю и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацистскую сущность и подталкивают двигаться дальше по пути саморазрушения", - сообщили авторы доклада.
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