https://ria.ru/20230419/kiev-1866330154.html

Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД

Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023

Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД

Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:08

2023-04-19T14:08

2023-04-19T14:08

в мире

киев

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", говорится в докладе МИД о ситуации с правами человека на Украине. "Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", - говорится в докладе. По оценке его авторов, "единственная цель этого образования – служить источником напряженности в непосредственной близости от российской территории, разрушая в угоду этому собственную государственность". "Именно из-за услужливой готовности нынешнего украинского руководства отрицать всё, связанное с Россией, и в ущерб интересам своего народа уничтожать историю и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацистскую сущность и подталкивают двигаться дальше по пути саморазрушения", - сообщили авторы доклада.

https://ria.ru/20230419/prava-1866319530.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)