Киев выполняет указания извне по созданию "анти-России", заявили в МИД
В докладе МИД напомнили, что киевский режим несамостоятелен и создает анти-Россию
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Установленный в Киеве извне неонацистский режим несамостоятелен, он выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", говорится в докладе МИД о ситуации с правами человека на Украине.
"Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия", - говорится в докладе.
По оценке его авторов, "единственная цель этого образования – служить источником напряженности в непосредственной близости от российской территории, разрушая в угоду этому собственную государственность". "Именно из-за услужливой готовности нынешнего украинского руководства отрицать всё, связанное с Россией, и в ущерб интересам своего народа уничтожать историю и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацистскую сущность и подталкивают двигаться дальше по пути саморазрушения", - сообщили авторы доклада.