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В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами - РИА Новости, 19.04.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:13 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/khurgada-1866422817.html
В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами
В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами - РИА Новости, 19.04.2023
В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами
Трехлетней девочке из России, получившей ожоги на борту самолета авиакомпании Red Wings, оказывают амбулаторную медицинскую помощь в одном из госпиталей... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:13
туризм
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хургада
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авиакомпании
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Трехлетней девочке из России, получившей ожоги на борту самолета авиакомпании Red Wings, оказывают амбулаторную медицинскую помощь в одном из госпиталей Хургады, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. “В одном из госпиталей Хургады девочке делают постоянные перевязки. По словам отца, она идет на поправку. Здесь ребенок находится с мамой и дедушкой. В ближайшие дни они должны улететь”, — рассказал Воропаев. Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся на постоянной связи с отцом пострадавшей. Дипломат напомнил, что инцидент произошел 9 апреля, ребенок получил ожоги первой и второй степени в результате пролитого кипятка во время чартерного рейса Red Wings, следовавшего маршрутом Москва-Хургада. “По версии Red Wings, стюардесса принесла два стакана кипятка и передала их матери девочки. Та утверждает, что бортпроводница поставила их на столик перед ребенком, который перевернул один из стаканчиков и ошпарился”, — отметил генконсул. Воропаев подчеркнул необходимость вернуть обязательное питание в стоимость билета на чартерных рейсах во избежание подобного рода неприятных инцидентов. По мнению дипломата, необходимо увеличить страховую сумму для российских туристов, чтобы ее было достаточно и для лечения, и для эвакуации.
https://ria.ru/20230418/samolety-1866101456.html
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новости - туризм, туризм, туристы, хургада, самолеты, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хургада, Самолеты, авиакомпании
В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами

Девочке из России, получившей ожоги в самолете, оказывают помощь в госпитале Хургады

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Muhamed Sabry
Читать ria.ru в
КАИР, 19 апр - РИА Новости. Трехлетней девочке из России, получившей ожоги на борту самолета авиакомпании Red Wings, оказывают амбулаторную медицинскую помощь в одном из госпиталей Хургады, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
“В одном из госпиталей Хургады девочке делают постоянные перевязки. По словам отца, она идет на поправку. Здесь ребенок находится с мамой и дедушкой. В ближайшие дни они должны улететь”, — рассказал Воропаев. Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся на постоянной связи с отцом пострадавшей.
Дипломат напомнил, что инцидент произошел 9 апреля, ребенок получил ожоги первой и второй степени в результате пролитого кипятка во время чартерного рейса Red Wings, следовавшего маршрутом Москва-Хургада.
“По версии Red Wings, стюардесса принесла два стакана кипятка и передала их матери девочки. Та утверждает, что бортпроводница поставила их на столик перед ребенком, который перевернул один из стаканчиков и ошпарился”, — отметил генконсул.
Воропаев подчеркнул необходимость вернуть обязательное питание в стоимость билета на чартерных рейсах во избежание подобного рода неприятных инцидентов.
По мнению дипломата, необходимо увеличить страховую сумму для российских туристов, чтобы ее было достаточно и для лечения, и для эвакуации.
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В авиакомпании рассказали, как маленькая девочка получила ожоги на борту
18 апреля, 16:18
 
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