https://ria.ru/20230419/khurgada-1866422817.html

В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами

В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами - РИА Новости, 19.04.2023

В Хургаде рассказали о состоянии российской девочки с ожогами

Трехлетней девочке из России, получившей ожоги на борту самолета авиакомпании Red Wings, оказывают амбулаторную медицинскую помощь в одном из госпиталей... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:13

2023-04-19T18:13

2023-04-19T18:13

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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Трехлетней девочке из России, получившей ожоги на борту самолета авиакомпании Red Wings, оказывают амбулаторную медицинскую помощь в одном из госпиталей Хургады, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. “В одном из госпиталей Хургады девочке делают постоянные перевязки. По словам отца, она идет на поправку. Здесь ребенок находится с мамой и дедушкой. В ближайшие дни они должны улететь”, — рассказал Воропаев. Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся на постоянной связи с отцом пострадавшей. Дипломат напомнил, что инцидент произошел 9 апреля, ребенок получил ожоги первой и второй степени в результате пролитого кипятка во время чартерного рейса Red Wings, следовавшего маршрутом Москва-Хургада. “По версии Red Wings, стюардесса принесла два стакана кипятка и передала их матери девочки. Та утверждает, что бортпроводница поставила их на столик перед ребенком, который перевернул один из стаканчиков и ошпарился”, — отметил генконсул. Воропаев подчеркнул необходимость вернуть обязательное питание в стоимость билета на чартерных рейсах во избежание подобного рода неприятных инцидентов. По мнению дипломата, необходимо увеличить страховую сумму для российских туристов, чтобы ее было достаточно и для лечения, и для эвакуации.

https://ria.ru/20230418/samolety-1866101456.html

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, хургада, самолеты, авиакомпании