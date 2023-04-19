https://ria.ru/20230419/khram-1866385930.html

Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ

Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ - РИА Новости, 19.04.2023

Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ

Сторонники раскольников захватывают Николаевскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деревне Гильча, они срезали замки на храме,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:30

2023-04-19T16:30

2023-04-19T16:49

религия

украина

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сторонники раскольников захватывают Николаевскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деревне Гильча, они срезали замки на храме, сообщает Telegram-канал Ровненской епархии УПЦ. "Братья и сестры! В эти минуты происходит захват Николаевской церкви в деревне Гильча. Уже рейдеры с ПЦУ срезали замки. Идет противостояние. Верующие УПЦ просят молитв и помощи!" – говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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украина, россия, ситуация вокруг упц