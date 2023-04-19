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Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ - РИА Новости, 19.04.2023
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Религия
 
16:30 19.04.2023 (обновлено: 16:49 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/khram-1866385930.html
Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ
Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ - РИА Новости, 19.04.2023
Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ
Сторонники раскольников захватывают Николаевскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деревне Гильча, они срезали замки на храме,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:30
2023-04-19T16:49
религия
украина
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сторонники раскольников захватывают Николаевскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деревне Гильча, они срезали замки на храме, сообщает Telegram-канал Ровненской епархии УПЦ. "Братья и сестры! В эти минуты происходит захват Николаевской церкви в деревне Гильча. Уже рейдеры с ПЦУ срезали замки. Идет противостояние. Верующие УПЦ просят молитв и помощи!" – говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230417/upts-1865896527.html
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украина, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ

Сторонники раскольников захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ

© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. ГільчаНиколаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. Гільча
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сторонники раскольников захватывают Николаевскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деревне Гильча, они срезали замки на храме, сообщает Telegram-канал Ровненской епархии УПЦ.
"Братья и сестры! В эти минуты происходит захват Николаевской церкви в деревне Гильча. Уже рейдеры с ПЦУ срезали замки. Идет противостояние. Верующие УПЦ просят молитв и помощи!" – говорится в сообщении.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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