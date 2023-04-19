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Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:41 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/karshering-1866390958.html
Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз
Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз - РИА Новости, 19.04.2023
Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз
В Московской области услугой аренды автомобиля с начала текущего года воспользовались более 3 миллионов раз, сообщила пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:41
2023-04-19T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
авто
volkswagen touareg
hyundai creta
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Московской области услугой аренды автомобиля с начала текущего года воспользовались более 3 миллионов раз, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.По данным ведомства, в среднем за сутки в регионе совершалось более 30 тысяч поездок, из которых на арендованных автомобилях, содержащих в себе хотя бы одну точку в Подмосковье, - 43%. Среднее расстояние поездки на каршеринге составило около 50 километров."Всего с начала 2023 года сервисом каршеринга воспользовались порядка 3 миллионов раз. Самыми популярными местами для аренды автомобилей в Московской области стали Люберцы и Мытищи", — отметили в Минтрансе региона.Наиболее популярными автомобилями среди пользователей стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), люберцы, авто, volkswagen touareg, hyundai creta, skoda octavia
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Авто, Volkswagen Touareg, Hyundai Creta, Skoda Octavia

Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль сервиса "Делимобиль"
Автомобиль сервиса Делимобиль - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Московской области услугой аренды автомобиля с начала текущего года воспользовались более 3 миллионов раз, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
По данным ведомства, в среднем за сутки в регионе совершалось более 30 тысяч поездок, из которых на арендованных автомобилях, содержащих в себе хотя бы одну точку в Подмосковье, - 43%. Среднее расстояние поездки на каршеринге составило около 50 километров.
"Всего с начала 2023 года сервисом каршеринга воспользовались порядка 3 миллионов раз. Самыми популярными местами для аренды автомобилей в Московской области стали Люберцы и Мытищи", — отметили в Минтрансе региона.
Наиболее популярными автомобилями среди пользователей стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыАвтоVolkswagen TouaregHyundai CretaSkoda Octavia
 
 
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