https://ria.ru/20230419/karshering-1866390958.html

Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз

Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз - РИА Новости, 19.04.2023

Каршерингом в Подмосковье в этом году воспользовались более 3 млн раз

В Московской области услугой аренды автомобиля с начала текущего года воспользовались более 3 миллионов раз, сообщила пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:41

2023-04-19T16:41

2023-04-19T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

люберцы

авто

volkswagen touareg

hyundai creta

skoda octavia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866389768_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_91f614d53bc7e3d21c304be054af5b2a.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Московской области услугой аренды автомобиля с начала текущего года воспользовались более 3 миллионов раз, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.По данным ведомства, в среднем за сутки в регионе совершалось более 30 тысяч поездок, из которых на арендованных автомобилях, содержащих в себе хотя бы одну точку в Подмосковье, - 43%. Среднее расстояние поездки на каршеринге составило около 50 километров."Всего с начала 2023 года сервисом каршеринга воспользовались порядка 3 миллионов раз. Самыми популярными местами для аренды автомобилей в Московской области стали Люберцы и Мытищи", — отметили в Минтрансе региона.Наиболее популярными автомобилями среди пользователей стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

https://ria.ru/20220802/vtorsyre-1806787435.html

московская область (подмосковье)

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), люберцы, авто, volkswagen touareg, hyundai creta, skoda octavia