https://ria.ru/20230419/kakhovka-1866230299.html
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2023
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие
В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:48
2023-04-19T07:48
2023-04-19T07:57
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе "Премьера", говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/donetsk-1866191333.html
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новая каховка, в мире, карл маркс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Карл Маркс
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие
В Новой Каховке в результате украинского обстрела есть пострадавшие, под огнем весь город
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.
«
"Сегодня, 19 апреля с 5.30 утра Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнем весь город. Уже есть раненые", - говорится в сообщении администрации.
Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе "Премьера", говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.
В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.
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