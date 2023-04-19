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В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 19.04.2023 (обновлено: 07:57 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kakhovka-1866230299.html
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2023
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие
В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:48
2023-04-19T07:57
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
карл маркс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе "Премьера", говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/donetsk-1866191333.html
новая каховка
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новая каховка, в мире, карл маркс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Карл Маркс
В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие

В Новой Каховке в результате украинского обстрела есть пострадавшие, под огнем весь город

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.
«
"Сегодня, 19 апреля с 5.30 утра Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнем весь город. Уже есть раненые", - говорится в сообщении администрации.
Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе "Премьера", говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.
В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Мэр Донецка: ракета HARM попала в многоэтажку при обстреле со стороны ВСУ
18 апреля, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреКарл Маркс
 
 
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