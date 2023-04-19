https://ria.ru/20230419/kakhovka-1866230299.html

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2023

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие

В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:48

2023-04-19T07:48

2023-04-19T07:57

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

карл маркс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе "Премьера", говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/donetsk-1866191333.html

новая каховка

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новая каховка, в мире, карл маркс