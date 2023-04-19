https://ria.ru/20230419/islandiya-1866210143.html
Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов
Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов - РИА Новости, 19.04.2023
Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов
Исландия разрешила атомным подводным лодкам США совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов при условии отсутствия на борту подлодок... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:09
2023-04-19T01:09
2023-04-19T01:09
в мире
исландия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149900/32/1499003229_0:0:5815:3271_1920x0_80_0_0_d20db532f86b5ddde4be6c2ee93d36ff.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исландия разрешила атомным подводным лодкам США совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов при условии отсутствия на борту подлодок ядерного оружия, говорится в пресс-релизе правительства Исландии. "Атомным подводным лодкам ВМС США будет разрешено совершать краткие служебные визиты в Исландию для пополнения припасов и ротации членов экипажа... условием прибытия военных кораблей союзников в страну является то, что правительства соответствующих стран знают и уважают положения политики национальной безопасности Исландии о том, что Исландия и ее территориальные воды объявляются свободными от ядерного оружия", - говорится в релизе. Отмечается, что в последние годы США и Исландия расширили сотрудничество по обороне в Североатлантическом регионе.
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866176475.html
исландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149900/32/1499003229_728:0:5089:3271_1920x0_80_0_0_103523ed2a86e0aec34bba0d9c020b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, сша
Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов
Власти Исландии разрешили подлодкам США останавливаться и пополнять запасы в своих водах
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исландия разрешила атомным подводным лодкам США совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов при условии отсутствия на борту подлодок ядерного оружия, говорится в пресс-релизе правительства Исландии.
"Атомным подводным лодкам ВМС США будет разрешено совершать краткие служебные визиты в Исландию для пополнения припасов и ротации членов экипажа... условием прибытия военных кораблей союзников в страну является то, что правительства соответствующих стран знают и уважают положения политики национальной безопасности Исландии о том, что Исландия и ее территориальные воды объявляются свободными от ядерного оружия", - говорится в релизе.
Отмечается, что в последние годы США и Исландия расширили сотрудничество по обороне в Североатлантическом регионе.
Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками