https://ria.ru/20230419/islandiya-1866210143.html

Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов

Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов - РИА Новости, 19.04.2023

Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов

Исландия разрешила атомным подводным лодкам США совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов при условии отсутствия на борту подлодок... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:09

2023-04-19T01:09

2023-04-19T01:09

в мире

исландия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исландия разрешила атомным подводным лодкам США совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов при условии отсутствия на борту подлодок ядерного оружия, говорится в пресс-релизе правительства Исландии. "Атомным подводным лодкам ВМС США будет разрешено совершать краткие служебные визиты в Исландию для пополнения припасов и ротации членов экипажа... условием прибытия военных кораблей союзников в страну является то, что правительства соответствующих стран знают и уважают положения политики национальной безопасности Исландии о том, что Исландия и ее территориальные воды объявляются свободными от ядерного оружия", - говорится в релизе. Отмечается, что в последние годы США и Исландия расширили сотрудничество по обороне в Североатлантическом регионе.

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866176475.html

исландия

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в мире, исландия, сша