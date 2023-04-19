https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html

Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе

Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе - РИА Новости, 19.04.2023

Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе

Международный выставочный обмен сейчас практически прекратился. Однако российское искусство по-прежнему доступно в европейских городах. И пользуется все таким... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T11:57

культура

россия

южная корея

галина уланова

иван айвазовский

юрий григорович

театральный музей имени бахрушина

париж

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный выставочный обмен сейчас практически прекратился. Однако российское искусство по-прежнему доступно в европейских городах. И пользуется все таким же успехом.Есть ли отмена: русское искусство в зарубежных музеяхТотальной отмены нет. Большую роль в этом играют коллекционеры. Например, несколько месяцев назад британка Дженни Грин фактически спасла от закрытия испанский филиал Государственного Русского музея в Малаге (Сollection del Museo Ruso). Она организовала выставку своей коллекции, в которой 76 работ 1876-1980 годов. Это картины Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой и других русских художников. Также многие работы хранятся в иностранных музеях долгие годы и стали частью фондов и постоянных экспозиций. "День рождения" Марка Шагала и "Белое на белом" Казимира Малевича — в Нью-Йоркском музее современного искусства. "Весна. Уборка сада" Натальи Гончаровой — в галерее Тейт Модерн в Лондоне. "Льды Карского моря" Александра Борисова — в музее Орсе в Париже. Это лишь некоторые примеры картин, с которыми европейцы и американцы расставаться явно не собираются. И даже не пытаются переписать художникам национальность, как это было с Айвазовским и Куинджи в Метрополитен-музее. Санкции не санкции: связи музеев Запада и РоссииСотрудничество продолжается даже в это непростое время. Бахрушинский музей, например, развивает международные проекты вопреки всем санкциям и "культуре отмены". В сентябре в рамках европейских дней культурного наследия при посольстве России во Франции открыли выставку "Галина Уланова: "Душа движения — движение души". А 17 января открылась выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" в Русском доме в Белграде. Этому культурному центру 9 апреля исполнилось 90 лет — его построили на средства 40 тысяч русских эмигрантов. И "отменять" его никто не собирается. До конца мая в Париже открыта экспозиция, посвященная великому хореографу Юрию Григоровичу — еще одна выставка "бахрушинцев". А на лето запланирован проект о Майе Плисецкой.Опасения России: гарантии возвращения шедевров из Европы В прошлом году культурные ценности, вывезенные для выставок в Италии и Японии, застряли в Финляндии и не могли вернуться домой. Поэтому шедевры границ России больше не покидают.Поэтому кураторы делают акцент на фото, архивных документах и медийных экспонатах. Русский музей перевел международные проекты в онлайн. Спрос есть: популярность русского искусства на Западе "Ассоциация галерей" сообщила РИА Новости, что российских современных художников показывают в Италии, Австрии, Германии и Эстонии, Южной Корее.В декабре в Бельгии завершилась выставка Урсулы Молитор и Владимира Кузьмина. В этом году во Франции представили Семена Агроскина, арт-дуэт "ЕлиКука", а также художниц Машу Шмидт и Jolie Alien. В Вене можно было увидеть работы Евгения Шадко, в Эстонии — Ольги Тобрелутс, а в Берлине скоро покажут Олега Кулика и Андрея Красулина.Потерять работы авторы не боятся. Их больше заботит стоимость перевозок. Политики не смогли: провал "культуры отмены"Пока СМИ трубят про "культуру отмены", обычные зрители радуются возможности посмотреть на российские шедевры или познакомиться с новыми авторами.Проект "Станиславский: в поисках "синей птицы", широко освещался местными СМИ. Центральный телеканал подготовил сюжет с комментариями и интервью организаторов, газеты посвятили проекту целые развороты. В день вернисажа зал был полон. Успешна и выставка "Большой балет Юрия Григоровича" — в день открытия организаторы едва справлялись с наплывом гостей. Причем, как отметил руководитель Российского духовно-культурного православного центра, советник посольства России во Франции Леонид Кадышев, 80 процентов посетителей — франкоговорящие.

https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html

https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html

https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, южная корея, галина уланова, иван айвазовский, юрий григорович, театральный музей имени бахрушина, париж, сербия, центр жоржа помпиду, культура отмены