https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html
Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе
Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе - РИА Новости, 19.04.2023
Политики не смогли: провал "культуры отмены" на Западе
Международный выставочный обмен сейчас практически прекратился. Однако российское искусство по-прежнему доступно в европейских городах. И пользуется все таким... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:00
2023-04-19T08:00
2023-04-19T11:57
культура
россия
южная корея
галина уланова
иван айвазовский
юрий григорович
театральный музей имени бахрушина
париж
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный выставочный обмен сейчас практически прекратился. Однако российское искусство по-прежнему доступно в европейских городах. И пользуется все таким же успехом.Есть ли отмена: русское искусство в зарубежных музеяхТотальной отмены нет. Большую роль в этом играют коллекционеры. Например, несколько месяцев назад британка Дженни Грин фактически спасла от закрытия испанский филиал Государственного Русского музея в Малаге (Сollection del Museo Ruso). Она организовала выставку своей коллекции, в которой 76 работ 1876-1980 годов. Это картины Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой и других русских художников. Также многие работы хранятся в иностранных музеях долгие годы и стали частью фондов и постоянных экспозиций. "День рождения" Марка Шагала и "Белое на белом" Казимира Малевича — в Нью-Йоркском музее современного искусства. "Весна. Уборка сада" Натальи Гончаровой — в галерее Тейт Модерн в Лондоне. "Льды Карского моря" Александра Борисова — в музее Орсе в Париже. Это лишь некоторые примеры картин, с которыми европейцы и американцы расставаться явно не собираются. И даже не пытаются переписать художникам национальность, как это было с Айвазовским и Куинджи в Метрополитен-музее. Санкции не санкции: связи музеев Запада и РоссииСотрудничество продолжается даже в это непростое время. Бахрушинский музей, например, развивает международные проекты вопреки всем санкциям и "культуре отмены". В сентябре в рамках европейских дней культурного наследия при посольстве России во Франции открыли выставку "Галина Уланова: "Душа движения — движение души". А 17 января открылась выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" в Русском доме в Белграде. Этому культурному центру 9 апреля исполнилось 90 лет — его построили на средства 40 тысяч русских эмигрантов. И "отменять" его никто не собирается. До конца мая в Париже открыта экспозиция, посвященная великому хореографу Юрию Григоровичу — еще одна выставка "бахрушинцев". А на лето запланирован проект о Майе Плисецкой.Опасения России: гарантии возвращения шедевров из Европы В прошлом году культурные ценности, вывезенные для выставок в Италии и Японии, застряли в Финляндии и не могли вернуться домой. Поэтому шедевры границ России больше не покидают.Поэтому кураторы делают акцент на фото, архивных документах и медийных экспонатах. Русский музей перевел международные проекты в онлайн. Спрос есть: популярность русского искусства на Западе "Ассоциация галерей" сообщила РИА Новости, что российских современных художников показывают в Италии, Австрии, Германии и Эстонии, Южной Корее.В декабре в Бельгии завершилась выставка Урсулы Молитор и Владимира Кузьмина. В этом году во Франции представили Семена Агроскина, арт-дуэт "ЕлиКука", а также художниц Машу Шмидт и Jolie Alien. В Вене можно было увидеть работы Евгения Шадко, в Эстонии — Ольги Тобрелутс, а в Берлине скоро покажут Олега Кулика и Андрея Красулина.Потерять работы авторы не боятся. Их больше заботит стоимость перевозок. Политики не смогли: провал "культуры отмены"Пока СМИ трубят про "культуру отмены", обычные зрители радуются возможности посмотреть на российские шедевры или познакомиться с новыми авторами.Проект "Станиславский: в поисках "синей птицы", широко освещался местными СМИ. Центральный телеканал подготовил сюжет с комментариями и интервью организаторов, газеты посвятили проекту целые развороты. В день вернисажа зал был полон. Успешна и выставка "Большой балет Юрия Григоровича" — в день открытия организаторы едва справлялись с наплывом гостей. Причем, как отметил руководитель Российского духовно-культурного православного центра, советник посольства России во Франции Леонид Кадышев, 80 процентов посетителей — франкоговорящие.
https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, галина уланова, иван айвазовский, юрий григорович, театральный музей имени бахрушина, париж, сербия, центр жоржа помпиду, культура отмены
Культура, Россия, Южная Корея, Галина Уланова, Иван Айвазовский, Юрий Григорович, Театральный музей имени Бахрушина, Париж, Сербия, Центр Жоржа Помпиду, культура отмены
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный выставочный обмен сейчас практически прекратился. Однако российское искусство по-прежнему доступно в европейских городах. И пользуется все таким же успехом.
Есть ли отмена: русское искусство в зарубежных музеях
Тотальной отмены нет. Большую роль в этом играют коллекционеры. Например, несколько месяцев назад британка Дженни Грин фактически спасла от закрытия испанский филиал Государственного Русского музея в Малаге (Сollection del Museo Ruso). Она организовала выставку своей коллекции, в которой 76 работ 1876-1980 годов. Это картины Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой и других русских художников.
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Также многие работы хранятся в иностранных музеях долгие годы и стали частью фондов и постоянных экспозиций.
"День рождения" Марка Шагала и "Белое на белом" Казимира Малевича — в Нью-Йоркском музее современного искусства. "Весна. Уборка сада" Натальи Гончаровой — в галерее Тейт Модерн в Лондоне. "Льды Карского моря" Александра Борисова — в музее Орсе в Париже.
Это лишь некоторые примеры картин, с которыми европейцы и американцы расставаться явно не собираются. И даже не пытаются переписать художникам национальность, как это было с Айвазовским и Куинджи в Метрополитен-музее.
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Санкции не санкции: связи музеев Запада и России
Сотрудничество продолжается даже в это непростое время. Бахрушинский музей, например, развивает международные проекты вопреки всем санкциям и "культуре отмены". В сентябре в рамках европейских дней культурного наследия при посольстве России во Франции открыли выставку "Галина Уланова: "Душа движения — движение души".
«
"Ее скоро увидят в Софии — в мае, в Русском доме. Планируем и Казахстан — Уланова стояла у истоков казахского классического балета", — рассказала РИА Новости заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.
А 17 января открылась выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" в Русском доме в Белграде. Этому культурному центру 9 апреля исполнилось 90 лет — его построили на средства 40 тысяч русских эмигрантов. И "отменять" его никто не собирается.
«
"Сейчас экспозицию готовят к переезду в Крагуевац, который когда-то был столицей Сербии, — отмечает Руденко. — Уже 5 мая мы представим этот проект в Национальном музее".
До конца мая в Париже открыта экспозиция, посвященная великому хореографу Юрию Григоровичу — еще одна выставка "бахрушинцев". А на лето запланирован проект о Майе Плисецкой.
Опасения России: гарантии возвращения шедевров из Европы
В прошлом году культурные ценности, вывезенные для выставок в Италии и Японии, застряли в Финляндии и не могли вернуться домой. Поэтому шедевры границ России больше не покидают.
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«
"По понятным причинам музеи не могут вывозить оригинальные предметы, — говорит Дилором Руденко. — Равно как и принимать участие в больших совместных проектах, например, в Центре Помпиду в Париже или музее Гуггенхайма в Бильбао. К сожалению, в этом смысле у нас пауза".
Поэтому кураторы делают акцент на фото, архивных документах и медийных экспонатах. Русский музей перевел международные проекты в онлайн.
«
"Все это доступно нашим зарубежным партнерам и зрителям. Для испанцев открыты мультимедийные программы виртуального Русского музея", — указала в беседе с РИА Новости врио гендиректора Русского музея Анна Цветкова.
Спрос есть: популярность русского искусства на Западе
"Ассоциация галерей" сообщила РИА Новости, что российских современных художников показывают в Италии, Австрии, Германии и Эстонии, Южной Корее.
В декабре в Бельгии завершилась выставка Урсулы Молитор и Владимира Кузьмина. В этом году во Франции представили Семена Агроскина, арт-дуэт "ЕлиКука", а также художниц Машу Шмидт и Jolie Alien. В Вене можно было увидеть работы Евгения Шадко, в Эстонии — Ольги Тобрелутс, а в Берлине скоро покажут Олега Кулика и Андрея Красулина.
«
"Художники продолжают перемещаться между странами, создавать искусство в различных резиденциях, временных мастерских и иногда сразу же его и продавать местным коллекционерам", — сообщил представитель АГА.
Потерять работы авторы не боятся. Их больше заботит стоимость перевозок.
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"Логистические компании могут доставить произведения искусства из России в любую страну и обратно, — уточнили в АГА. — Проблема высокой цены решается в том числе за счет объединения галеристов: групповые перевозки значительно дешевле".
Политики не смогли: провал "культуры отмены"
Пока СМИ трубят про "культуру отмены", обычные зрители радуются возможности посмотреть на российские шедевры или познакомиться с новыми авторами.
«
"В связи с высокой посещаемостью по просьбе наших партнеров в Париже мы продлили на месяц выставку об Улановой, — говорит Руденко. — Она радовала французскую публику в течение сентября и октября прошлого года".
Проект "Станиславский: в поисках "синей птицы", широко освещался местными СМИ. Центральный телеканал подготовил сюжет с комментариями и интервью организаторов, газеты посвятили проекту целые развороты. В день вернисажа зал был полон.
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"После открытия ко мне подошла местная жительница, прабабушка которой была из эмиграции первой волны, — вспоминает Руденко. — Она совсем не говорит по-русски, но сохраняет в себе чувство принадлежности ко всему русскому. Было приятно видеть ее искреннее желание словно прикоснуться к своим корням".
Успешна и выставка "Большой балет Юрия Григоровича" — в день открытия организаторы едва справлялись с наплывом гостей. Причем, как отметил руководитель Российского духовно-культурного православного центра, советник посольства России во Франции Леонид Кадышев, 80 процентов посетителей — франкоговорящие.
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