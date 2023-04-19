Рейтинг@Mail.ru
Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 19.04.2023 (обновлено: 16:58 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/investbank-1866386044.html
Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию
Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию - РИА Новости, 19.04.2023
Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию
Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:31
2023-04-19T16:58
россия
будапешт
инвестбанк
сша
экономика
венгрия
международный инвестиционный банк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866387884_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_63f5b973601bd1c367ee354d7dadabd0.jpg
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка, говорится в заявлении финансового учреждения."В связи с санкциями США... банк в настоящее время лишён возможности проведения финансовых операций. С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", - говорится в заявлении на сайте банка.МИБ сообщил о предложении правительству Венгрии приступить к денонсации "Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии" от 5 февраля 2019 года."Международный инвестиционный банк придерживается политики исполнения своих обязательств и будет использовать все доступные ресурсы для защиты своих законных интересов", - добавили в банке.Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что функционирование МИБ вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно.
https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html
https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html
россия
будапешт
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866387884_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_b1fc6c13aac85868c915558ce3fe445b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, будапешт, инвестбанк, сша, экономика, венгрия, международный инвестиционный банк, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Будапешт, Инвестбанк, США, Экономика, Венгрия, Международный инвестиционный банк, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию

Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKТабличка "Международного инвестиционного банка" на штаб-квартире в Будапеште, Венгрия
Табличка Международного инвестиционного банка на штаб-квартире в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Табличка "Международного инвестиционного банка" на штаб-квартире в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка, говорится в заявлении финансового учреждения.
"В связи с санкциями США... банк в настоящее время лишён возможности проведения финансовых операций. С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", - говорится в заявлении на сайте банка.
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
На Кипре начали замораживать счета россиян, попавших под санкции
Вчера, 16:28
МИБ сообщил о предложении правительству Венгрии приступить к денонсации "Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии" от 5 февраля 2019 года.
"Международный инвестиционный банк придерживается политики исполнения своих обязательств и будет использовать все доступные ресурсы для защиты своих законных интересов", - добавили в банке.
Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что функционирование МИБ вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Каждый десятый россиянин имеет карту зарубежного банка, заявили аналитики
8 апреля, 08:35
 
РоссияБудапештИнвестбанкСШАЭкономикаВенгрияМеждународный инвестиционный банкВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала