https://ria.ru/20230419/investbank-1866386044.html

Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию

Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию - РИА Новости, 19.04.2023

Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию

Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:31

2023-04-19T16:31

2023-04-19T16:58

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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка, говорится в заявлении финансового учреждения."В связи с санкциями США... банк в настоящее время лишён возможности проведения финансовых операций. С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", - говорится в заявлении на сайте банка.МИБ сообщил о предложении правительству Венгрии приступить к денонсации "Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии" от 5 февраля 2019 года."Международный инвестиционный банк придерживается политики исполнения своих обязательств и будет использовать все доступные ресурсы для защиты своих законных интересов", - добавили в банке.Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что функционирование МИБ вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно.

https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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