https://ria.ru/20230419/inflyatsiya-1866446120.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 19.04.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,88%, свидетельствуют... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:08

2023-04-19T19:08

2023-04-19T19:09

продукты

цены

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,88%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 11 по 17 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала апреля – 100,21%, с начала года – 101,88%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,7% с 0,3% на предыдущей отчетной неделе. В том числе капуста выросла в цене на 5,7%, лук – на 4,2%, яблоки и бананы – на 1,4%, огурцы – на 0,7%, свекла – на 0,5%. В то же время цены на помидоры снизились на 1,5%, картофель – на 0,7%, морковь – на 0,4%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего, как и неделей ранее, подешевели мука и гречка - на 1,27% и 0,69% соответственно. Также снизились цены на стерилизованное молоко - на 0,45%; вареную колбасу и маргарин - на 0,4%; макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пастеризованное молоко и сметану - на 0,3%; фруктово-ягодные консервы для детского питания и сливочное и подсолнечное масло - на 0,2%; говядину, куриное мясо, яйца, печенье, чай, соль и вермишель – на 0,1%. Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего - свинина, в среднем на 0,87%. Следом идет сахар – он вырос в цене на 0,8%. Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,33%, мясные консервы для детского питания - на 0,27%, баранина - на 0,23%, сосиски и сардельки, мороженая рыба - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, хлеб и пшено - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на зубные щетки - на 0,6%, на зубные пасты, сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Одновременно снизились цены на туалетное мыло – на 0,3%, туалетную бумагу, детские подгузники, гигиенические прокладки – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на кроссовки для взрослых - на 0,37%. Смартфоны на отчетной неделе подешевели на 0,98%, телевизоры - на 0,69%. Электропылесосы, напротив, подорожали - на 0,41%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 11 по 17 апреля не изменилась, иностранного - выросла на 0,21%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились. Росстат за период с 11 по 17 апреля зарегистрировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе анальгин вырос в цене в среднем на 0,6%; комбинированные анальгетики, аллохол, противовирусный препарат "Эргоферон", поливитамины - на 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,4%, корвалол и препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 0,16% после роста на 8,27% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

https://ria.ru/20230419/produkty-1866439187.html

https://ria.ru/20230419/zhvachka-1866272234.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, цены, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция