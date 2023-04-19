https://ria.ru/20230419/granata-1866287197.html

Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом

Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом - РИА Новости, 19.04.2023

Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом

Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:22

2023-04-19T12:22

2023-04-19T12:22

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что в среду в электрощитке дома №13 на улице Большая Филевская был найден "предмет, похожий на гранату". На место происшествия прибыли силовики. Эвакуация жильцов дома не проводилась. "Проверили - муляж", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)