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Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом - РИА Новости, 19.04.2023
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12:22 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/granata-1866287197.html
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом - РИА Новости, 19.04.2023
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом
Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:22
2023-04-19T12:22
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что в среду в электрощитке дома №13 на улице Большая Филевская был найден "предмет, похожий на гранату". На место происшествия прибыли силовики. Эвакуация жильцов дома не проводилась. "Проверили - муляж", - сказал собеседник агентства.
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Екатерина Зайцева
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом

Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом

© РИА Новости / Александр ПолегенькоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что в среду в электрощитке дома №13 на улице Большая Филевская был найден "предмет, похожий на гранату". На место происшествия прибыли силовики. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
"Проверили - муляж", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты
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МоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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