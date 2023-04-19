https://ria.ru/20230419/granata-1866287197.html
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом - РИА Новости, 19.04.2023
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом
Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:22
2023-04-19T12:22
2023-04-19T12:22
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что в среду в электрощитке дома №13 на улице Большая Филевская был найден "предмет, похожий на гранату". На место происшествия прибыли силовики. Эвакуация жильцов дома не проводилась. "Проверили - муляж", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Найденная в доме на западе Москвы граната оказалась муляжом
Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найденная в подъезде жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что в среду в электрощитке дома №13 на улице Большая Филевская был найден "предмет, похожий на гранату". На место происшествия прибыли силовики. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
"Проверили - муляж", - сказал собеседник агентства.
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты