https://ria.ru/20230419/govorunov-1866455624.html
Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК
Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК - РИА Новости, 19.04.2023
Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
происшествия
россия
саратовская область
энгельсский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя управления по Саратовской области Анатолия Говорунова после жалоб многодетных семей на ход расследования дела о халатности при выделении участков без инфраструктуры, сообщило ведомство. После жалоб многодетных семей в области на выделение им участков в Энгельсском районе без необходимой инфраструктуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. Теперь же они повторно обратились на личном приеме к Бастрыкину и заявили, что их проблема не решена, а "лица, причастные, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности не привлечены". "А.И. Бастрыкин заслушал руководителя СУСК России по Саратовской области А.Ю. Говорунова и отметил его неудовлетворительную работу. Председатель СК России поручил провести в отношении А.Ю. Говорунова служебную проверку с отстранением от исполнения обязанностей на время ее проведения, назначив исполняющим обязанности руководителя СУСК России по Саратовской области первого заместителя руководителя О.А. Мезрина. Также служебные проверки назначены в отношении сотрудников, в чьем производстве находится данное уголовное дело... Они также отстранены от исполнения обязанностей на время проведения проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что Бастрыкин поручил Мезрину в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела, создать новую оперативно-следственную группу, включив в ее состав опытных следователей, доложить, какие основные версии отрабатываются, а также дал ряд иных поручений. В ведомстве отметили, что другая группа заявителей из Саратовской области также повторно обратилась к Бастрыкину по вопросу проживания в аварийных домах с неизвестным сроком переселения, при этом по возбужденному уголовному делу о халатности чиновники не привлечены к ответственности. По данным СК, глава ведомства заслушал доклад и остался недоволен ходом расследования этого дела. Он поручил "проверить возможные факты хищения, при наличии оснований возбуждать уголовные дела и выходить в суды с ходатайством об аресте обвиняемых, проверять и давать оценку всем доводам потерпевших". "Поручено в оперативном порядке представить план дальнейшей работы и доклад, пересмотреть состав следственно-оперативной группы, усилив ее наиболее опытными сотрудниками", - отмечается в сообщении.
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https://ria.ru/20230417/rassledovanie-1865728822.html
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происшествия, россия, саратовская область, энгельсский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК
Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК Говорунова
САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя управления по Саратовской области Анатолия Говорунова после жалоб многодетных семей на ход расследования дела о халатности при выделении участков без инфраструктуры, сообщило ведомство
.
После жалоб многодетных семей в области на выделение им участков в Энгельсском районе
без необходимой инфраструктуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. Теперь же они повторно обратились на личном приеме к Бастрыкину и заявили, что их проблема не решена, а "лица, причастные, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности не привлечены".
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"А.И. Бастрыкин заслушал руководителя СУСК России по Саратовской области А.Ю. Говорунова и отметил его неудовлетворительную работу. Председатель СК России поручил провести в отношении А.Ю. Говорунова служебную проверку с отстранением от исполнения обязанностей на время ее проведения, назначив исполняющим обязанности руководителя СУСК России по Саратовской области первого заместителя руководителя О.А. Мезрина. Также служебные проверки назначены в отношении сотрудников, в чьем производстве находится данное уголовное дело... Они также отстранены от исполнения обязанностей на время проведения проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Бастрыкин поручил Мезрину в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела, создать новую оперативно-следственную группу, включив в ее состав опытных следователей, доложить, какие основные версии отрабатываются, а также дал ряд иных поручений.
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В ведомстве отметили, что другая группа заявителей из Саратовской области также повторно обратилась к Бастрыкину по вопросу проживания в аварийных домах с неизвестным сроком переселения, при этом по возбужденному уголовному делу о халатности чиновники не привлечены к ответственности. По данным СК, глава ведомства заслушал доклад и остался недоволен ходом расследования этого дела. Он поручил "проверить возможные факты хищения, при наличии оснований возбуждать уголовные дела и выходить в суды с ходатайством об аресте обвиняемых, проверять и давать оценку всем доводам потерпевших".
"Поручено в оперативном порядке представить план дальнейшей работы и доклад, пересмотреть состав следственно-оперативной группы, усилив ее наиболее опытными сотрудниками", - отмечается в сообщении.
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