https://ria.ru/20230419/govorunov-1866455624.html

Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК

Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК - РИА Новости, 19.04.2023

Бастрыкин временно отстранил от работы главу саратовского управления СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:35

происшествия

россия

саратовская область

энгельсский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя управления по Саратовской области Анатолия Говорунова после жалоб многодетных семей на ход расследования дела о халатности при выделении участков без инфраструктуры, сообщило ведомство. После жалоб многодетных семей в области на выделение им участков в Энгельсском районе без необходимой инфраструктуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. Теперь же они повторно обратились на личном приеме к Бастрыкину и заявили, что их проблема не решена, а "лица, причастные, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности не привлечены". "А.И. Бастрыкин заслушал руководителя СУСК России по Саратовской области А.Ю. Говорунова и отметил его неудовлетворительную работу. Председатель СК России поручил провести в отношении А.Ю. Говорунова служебную проверку с отстранением от исполнения обязанностей на время ее проведения, назначив исполняющим обязанности руководителя СУСК России по Саратовской области первого заместителя руководителя О.А. Мезрина. Также служебные проверки назначены в отношении сотрудников, в чьем производстве находится данное уголовное дело... Они также отстранены от исполнения обязанностей на время проведения проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что Бастрыкин поручил Мезрину в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела, создать новую оперативно-следственную группу, включив в ее состав опытных следователей, доложить, какие основные версии отрабатываются, а также дал ряд иных поручений. В ведомстве отметили, что другая группа заявителей из Саратовской области также повторно обратилась к Бастрыкину по вопросу проживания в аварийных домах с неизвестным сроком переселения, при этом по возбужденному уголовному делу о халатности чиновники не привлечены к ответственности. По данным СК, глава ведомства заслушал доклад и остался недоволен ходом расследования этого дела. Он поручил "проверить возможные факты хищения, при наличии оснований возбуждать уголовные дела и выходить в суды с ходатайством об аресте обвиняемых, проверять и давать оценку всем доводам потерпевших". "Поручено в оперативном порядке представить план дальнейшей работы и доклад, пересмотреть состав следственно-оперативной группы, усилив ее наиболее опытными сотрудниками", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230416/volkov-1865652939.html

https://ria.ru/20230418/izbienie-1866173071.html

https://ria.ru/20230417/rassledovanie-1865728822.html

россия

саратовская область

энгельсский район

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происшествия, россия, саратовская область, энгельсский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)